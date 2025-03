USA-s avaldati meelt Trumpi ja Vance'i tegevuse vastu

Tuhatkond protestijat kogunes tee äärde Vermonti suusakuurordis, kus asepresident JD Vance praegu perega suusapuhkust veedab.

Meeleavaldajad väljendasid toetust Ukrainale ja mõistsid hukka presidendi ja asepresidendi käitumise reedesel kohtumisel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ning nende Kremli-sõbraliku poliitika üldiselt.

Ühtlasi kritiseeriti valitsuse samme Ameerika sisepoliitikas.

Valge Maja juures kogunes samuti väike hulk inimesi, kes president Trumpi käitumise hukka mõistsid.

"See kohtumine oli kohutav. See oli piinlik. See oli lapsik. See oli kiusamine. See ei oleks saanud enam hullem olla. See ei esinda mind. See ei esinda enamust meist, ma arvan," rääkis Cacci Greenfield.

"Zelenski jättis mulle sügava mulje, kuidas ta sai hakkama selle olukorraga ovaalkabinetis. Aga see, mida Trump tegi, on häbiks USA-le ja maailmale. Ja ta väärib, et sellele kõik annaksid tugeva vastuse. Sellepärast olen ma siin, ma tahan olla kuuldud ja et inimesed pööraksid sellele tähelepanu," ütles Kathy Gordon.

"Kui me nad hülgame, siis on see kohutav ajalugu ja ma ei taha, et see teoks saaks. Nii et ma ütlen sellele ei igal moel, kuidas ma saan," ütles John Nelson.

"Mind hirmutab meie presidendi ebademokraatlik tegevus. See on kohutav. See on vastik. Ta on meie uskumuste reetur. See on kohutav. Ta toetab tapjalikku diktaatorit demokraatia vastu. Sellepärast olen ma siin," rääkis Robert.

President Donald Trumpi toetajad aga kiidavad tema käitumist kohtumisel Ukraina presidendiga.

"Mulle meeldis see, sest selle poolt ma hääletasin. Mul on hea meel, et meil on lõpuks selgrooga president ja asepresident. Sest kellelgi on julgust. See on kena. Mingi väike jobu Ukrainast tuleb ja küsib meilt abi. Ma olen väsinud oma raha jagamisest neile kõigile. Ma tahan, et mõeldaks pigem veteranidele, kes on praegu kodutud, kulutame oma raha pigem neile," rääkis Ernest Brown.

"Ma arvan, et see oli Ameerika vaates hea. Trump seisis Ameerika inimeste eest selle asemel, et olla lükata-tõmmata, ta seadis Ameerika esikohale," ütles Janes Taylor.