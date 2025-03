Rubio peab kõige tähtsamaks Putini toomist läbirääkimistele

Ainus asi, mis Ukraina sõja lõpetamise protsessis praegu tähtsust omab, on Venemaa liidri Vladimir Putini toomine läbirääkimistelaua taha, ütles USA välisminister Marco Rubio. Tema sõnul ei oleks see rahuprotsessile kaasa aidanud, kui USA president Donald Trump oleks kulutanud oma reedel peetud skandaalse kohtumise Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga sellelele, et rääkida, kui ebausaldusväärne Putin on.

"Oleme veetnud kolm aastat kritiseerides Vladimir Putinit," rääkis Rubio USA telekanalile ABC antud intervjuus. "Sellel pole mõtet. Punkt, kus me praegu oleme, on see, et proovime seda meest (Putinit - toim.), venelasi, laua taha tuua. Ma olen juba algusest peale öelnud, et võib-olla nad ei tahagi kokkulepet. Me ei tea. Kuid me pole nendega kolm aastat rääkinud. Aga võib-olla nad tahavad seda (kokkulepet – toim.)," vahendas väljaanne Politico.

"Ainus viis seda [sõda] lõpetada on siis, kui Vladimir Putin tuleb läbirääkimislaua taha. Ja praegu on president Trump ainus inimene maa peal, kellel on mingi võimalus tuua ta laua taha, et teada saada, mis see on, mis paneks teda sõda lõpetama," jätkas Rubio.

Rubio pöördus oma esinemises korduvalt tagasi Putini läbirääkimistele toomise tähtsuse juurde, isegi kui saatejuht üritas teda reedel toimunud skandaalse kohtumise konkreetsete detailide kommenteerimise juurde tuua, märkis Politico.

Näiteks vastuseks küsimusele julgeolekugarantiide kohta, mida Zelenski Ukrainale soovib, ütles ta, et enne läbirääkimisi oleks kohatu rääkida asjadest, mille üle tuleb hakata läbi rääkima.

"Julgeolekugarantiid, mida mulle tegelikult meeldib heidutuseks nimetada, sõltuvad rahust. Kõik räägivad julgeolekugarantiidest, mis on vajalikud rahu tagamiseks. Aga esmalt peab teil rahu olema. Me ei tea, kas rahu on üldse võimalik," sõnas Rubio.

Tema sõnul oleks pidanud ka Zelenski seda mõistma enne, kui ta reedel Valgesse Majja kohtumisele Trumpi ja asepresident JD Vance'iga läks.

"See, mida Zelenski kahjuks tegi, oli, et ta kasutas iga võimalust proovida Ukraina vaatepunkti esitada," lisas USA välisminister, kes samuti kohtumisel osales.

Rubio sõnul väärivad Trumpi rahusaavutamise püüdlused toetamist.

"Olen tõesti hämmeldunud, kui keegi arvab, et püüe rahu teha on halb asi," sõnas USA välisminister.