Gaasihoidlate täitmise nõue hoiab hinda tuleva talveni ühetaolisena

Kui möödunud nädalal maagaasi hind Euroopa turul langes, siis selleks nädalaks on see mõnevõrra taas kerkinud, jäädes siiski ligikaudu 46 euro ligidale megavatt-tunnist. Gaasihoidlate täitmise nõude tõttu on tulevikutehingute hinnakõver aga tuleva talveni ühetaoline.

Maagaasi futuuride hind, mis viimastel kuudel püsis Hollagi gaasibörsil TTF üle 50 euro megavatt-tunnist, jõudes märtsi tehingute eest ka 59 euroni, võttis veebruari keskel suuna allapoole.

Möödunud nädala keskpaigas langesid aprilli tulevikutehingute hinnad ajutiselt isegi 41 euro juurde megavatt-tunni eest.

Elengeri portfellihalduse juht Kristofer Vähi sõnul kergitas gaasi hinda alates novembrist Euroopa gaasimahutite madalam täituvus ja Euroopa Liidu kohustus mahuteid suvel uuesti täita, samuti annavad hindade lühiajalisele kõikuvusele tooni geopoliitilised väljavaated.

"Kui tekkisid teated Euroopa suurimate riikide soovist leevendada gaasimahutite täitmise nõudeid, siis see leevendas hinnasurvet suvesse. Positiivne mõju oli ka Ukraina rahuplaanide juttudel," selgitas Vähi.

Pärast möödunud nädalt on hind mõnevõrra taas kerkinud, kuid mitte endisele tasemele ning esmaspäeval kaubeldi aprilli tehingutega ligikaudu 45 euro juures megavatt-tunni eest.

"Gaasi hinnalangust on lisaks rahuplaanidele ja hoidlakohustuse vähendamise spekulatsioonidele mõjutanud asjaolu, et varasem kiire hinnatõus viis Euroopa hinnad nii kivisöe kui ka Aasia gaasihindade suhtes märkimisväärselt kõrgemale, mis hakkas soosima täiendavate LNG laevade saatmist Euroopa suunas ja seeläbi tõstis siinset varustuskindlust," rääkis Vähi.

"Möödunud nädalavahetusel Valges Majas toimunud kohtumine Ukraina ja USA presidentide vahel viis jällegi gaasihindade tõusuni esmaspäeva hommikul, kuna turuosalised näevad, et rahuplaanide osas on selgeid eriarvamusi," nentis Vähi.

Alexela elektri- ja gaasikaupleja Magnus Truupõllu sõnul mõjutavad praegu gaasi hinda ka eelkõige võimalikud USA imporditariifid, mis vähendaksid nõudlust Euroopa kaupade järele. See omakorda vähendaks Euroopa gaasitarbimist ja vastavalt langeks ka gaasi hind, rääkis Truupõld.

Lame tulevikutehingute hinnakõver ei motiveeri hoidlatesse gaasi varuma

Kui tavapäraselt on tulevikutehingute hindades kuust sõltuvalt rohkem dünaamikat, siis praegu kaubeldakse ette vaadates aasta lõpuni iga kuu tehingutega ligikaudu 45-46 euro ümber megavatt-tunnist.

Vähi sõnul avaldab praegu hinnakõverale pikalt tulevikku mõju mahutite seis, mõjutades nii eelolevat suve, mil mahuteid peab taas täitma, kui ka tulevat talve, mille varustuskindlust see mõjutab.

"2025. aasta lõpust ja 2026. aasta algusest oodatakse ka täiendavate LNG tootmisvõimsuste valmimist, kuid varasemad sellised projektid on pigem valminud oodatust mõnevõrra hiljem," märkis Vähi.

Truupõld nentis, et kuna tulevikutehingute hinnakõver on järgmise talveni ka üsna lame, ei motiveeri see turuosalisi suvel hoidlatesse gaasi varuma.

"Samas kehtivad endiselt Euroopa Komisjoni seatud eesmärgid, mille kohaselt peaksid 1. novembriks Euroopa Liidu gaasihoidlad olema täidetud 90 protsendi ulatuses. Samuti on vahe-eesmärgid," rääkis ta.

"Arvestades, et Euroopa Liidu gaasihoidlates on praegu 270 teravatt-tundi vähem gaasi kui eelmisel aastal samal ajal ja asendada tuleb ka see osa gaasist, mis muidu tuli läbi Ukraina Venemaalt, siis tuleks 2025. aastal gaasi importida 400 standardsuuruses LNG laevatäit rohkem kui 2024. aastal. Teisisõnu: selleks, et Euroopa Komisjoni seatud eesmärgid täita, peaksid turuosalised gaasi ka suvel väga aktiivselt varuma ja seepärast püsivad praegu ka suvised gaasihinnad suhteliselt kõrgel tasemel," ütles Truupõld.