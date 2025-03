USA katkestas Ukrainaga luureandmete jagamise

USA on katkestanud luureandmete jagamise Kiieviga, ütles Luure Keskagentuuri (CIA) direktor John Ratcliffe kolmapäeval. Tegemist on sammuga, mis võib tõsiselt pärssida Ukraina sõjaväe suutlikkust Vene vägesid rünnata.

Luureinfo jagamise peatamine Ukrainale järgneb Washingtoni otsusele külmutada sõjalise abi tarned Kiievile pärast Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja USA presidendi Donald Trumpi avalikku tüli eelmisel nädalal Valges Majas.

"Trumpi jaoks on see päris küsimus, kas president Zelenski on rahuprotsessile pühendunud, ja ta ütles, et teeme pausi," ütles Ratcliffe kolmapäeval telekanalile Fox Business antud intervjuus. "Ma tahan anda võimaluse selle üle mõelda ja te nägite president Zelenski vastust," lisas Ratcliffe. "Nii et ma arvan, et sõjaväerindel ja luurerindel tekib paus, mis võimaldas sellel juhtuda, " lisas ta.

Trump ütles teisipäeval, et sai Zelenskilt kirja, milles Ukraina liider väljendas valmisolekut alustada Venemaa-Ukraina sõja lõpetamise üle läbirääkimisi.

Ratcliffe avaldas kirjaga seoses lootust, et paus peagi tühistatakse, ja rõhutas oma pühendumust teha koostööd Ukrainaga rahu saavutamiseks. "Ma arvan, et me töötame õlg õla kõrval Ukrainaga, kuna peame tõrjuma sealset agressiooni, panema maailma nende rahuläbirääkimistega edasiliikumiseks paremasse kohta," lisas CIA direktor.

Alates sõja algusest 2022. aastal on USA andnud Ukrainale olulisel määral luureandmeid, sealhulgas õhurünnakute korraldamiseks vajalikku kriitilist teavet.

USA kõrge sõjaväeametnik ütles uudistekanalile CNN, et USA on juba piiranud mõnede luureandmete jagamist Ukrainaga, sealhulgas andnud vähem infot, mis laekub luure- ja seirelendudest, mis võivad mõjutada nii Ukraina ründe- kui ka kaitseoperatsioone, sealhulgas õhutõrjet.

CNN teatas teisipäeval, et nii Ukraina kui ka USA sõjaväeametnikud hindavad sõjalise abi peatamise võimalikku mõju.