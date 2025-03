Mihkelson: USA on pannud Euroopa valiku ette

Euroopa suuremad riigid on ka ärganud ja tegutsema hakanud, et enda kaitset tugevdada ja Ukrainat toetada, ütles Marko Mihkelson "Ukraina stuudios".

"Me ei saa Euroopat käsitleda mingi ühe ühe kogumina, sest me oleme ka ju Euroopas ja me oleme ikka väga ärkvel olnud juba päris pikka aega ja mitte ainult viimased kolm aastat. Aga tõesti, suured riigid Prantsusmaa, Saksamaa peatse liidukantsleri Friedrich Merziga eesotsas, aga ka Ühendkuningriik kindlasti on mitte ainult ärkvel, vaid ka tegelikult reaalselt sisulisi samme astumas," rääkis Mihkelson

"Ma usun, et mõnes mõttes see, mis on Ameerika Ühendriikide poolt praegu tehtud – satelliidiinformatsiooni, luureinformatsiooni peatamine, ka sõjalise abi andmise peatamine –, on pannud meie partnerid, liitlased Euroopas väga lihtsa valiku ette: kas nüüd me võtame kokku, aitame Ukrainat, panustame iseenda kaitsevõime tugevdamisse või ootab meid väga karm saatus," lisas ta.

Mihkelsoni sõnul on Euroopa pidevalt püüdnud ka USA presidenti Donald Trumpi veenda rohkem Ukraina ja Euroopa taga seisma, kuid see pole vilja kandnud.

"Seda tehakse pidevalt, ma ise lähen ka kahe nädala pärast Ühendriikidesse kohtumistele USA kongressis peamiselt. Loomulikult seda tehakse, me teeme seda. Aga näha on, et Emmanuel Macron käis, Keir Starmer käis, Volodõmõr Zelenski käis ja ikka räägib Trump 350 miljardist antud abirahast Ukrainale, mis on ju täiesti vale, enam kui kahekordselt vale," rääkis Mihkelson.

"Aga kui Ühendriikide administratsioonil on praegu silme ees ainult üks eesmärk – vaadates üle nii Ukraina kui ka Euroopa elulistest huvidest, minna Venemaaga kokkulepet otsima –, siis on ka arusaadav, et ilmselt on kõrvad pooleldi lukus nende argumentide osas, mida esitavad Euroopa liitlased. Aga see ei tähenda, et me peaksime selja keerama," ütles Mihkelson.