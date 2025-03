Keskerakond sai maksegraafiku miljonitrahvi aasta jooksul tasumiseks

"Meil on võimalus maksta seda aasta jooksul graafiku alusel. Ma arvan, et erakond saab sellega hakkama," ütles Keskerakonna peasekretär Anneli Ott ERR-ile.

Ta lisas, et graafiku järgi on Keskerakonnal aega miljonieurose trahvi tasumiseks järgmise aasta aprillini. "Esimesed 120 000 on see, mis me kohe maksame ja siis läheme graafiku peale 12 osas," lausus Ott.

"Me oleme eelarve väga detailselt läbi vaadanud ja arvestanud sellega ja ma usun, et me saame selle võimaldatud maksegraafikuga kenasti hakkama. Me praegu oleme juba olukorras, kus me saame alustada nende maksete tegemist," ütles Ott.

Pärast 120 000 euro maksmist jääks Keskerakonna igakuiseks makseks umbes 73 000 eurot.

Ott lisas veel, et erakonna liikmed toetavad erakonda ka selles, et erakond saaks osaleda kohalike omavalitsuste volikogude valimistel sügisel.

Riigikohus jättis 7. veebruaril tehtud otsusega jõusse Tallinna ringkonnakohtu mullu märtsis tehtud otsuse, mille kohaselt mõisteti Keskerakond, selle endine peasekretär Mihhail Korb ja ärimees Hillar Teder süüdi mõjuvõimuga kauplemises.

Ringkonnakohus karistas Tederit aasta ja viie kuu ning toonast Keskerakonna peasekretäri Korbi aasta ja kahe kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Keskerakonda karistati 750 000 euro suuruse rahalise karistusega, mida suurendati varasema otsusega mõistetud karistuse kandmata osa võrra ja liitkaristuseks mõisteti erakonnale rahaline karistus miljon eurot.