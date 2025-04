Kõlvart: praegu lähtume sellest, et valimiskampaaniaks meil raha ei ole

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et erakond on keskendunud miljonitrahvi graafiku alusel ära maksmisele ning see tähendab, et praegu valimiskampaaniaks raha ei ole.

Meil on praegu kogutud natuke rohkem kui 80 000 annetustega. Need ei ole ainult erakonna liikmed, vaid ka valijad tõenäoliselt. Iga päev annetused tasapisi laekuvad.

Kõlvart märkis, et esimene summa 120 000 on välja makstud ning käesoleval kuul läheb maksmisele juba järgmine makse. Edaspidi jääb Keskerakonna igakuiseks makseks umbes 73 000 eurot. Kõlvart kinnitas, et ka aprilli makse on olemas.

Kõlvart kinnitas, et erakonnal on trahvi ära maksmiseks plaan olemas. Ta ütles, et erakond kaalub ka laenu võtmist.

"Meil on plaan olemas, kuidas me sellega saame hakkama, raha meil on olemas, pigem küsimus on selles, kuidas koguda vahendeid valimiskampaania korraldamiseks," lausus Kõlvart.

Ta sõnas, et praegu on Keskerakonna valimiskampaania eelarve nullilähedane.

ERR küsis, kas kokkuhoid valimiskampaanias peaks tulema näiteks printreklaami või telereklaami koomale tõmbamiseks või suisa ära jätmisest.

"Kui eelarve on nullilähedane, siis see tähendab, et meie peamine kampaania seisneb selles, et me suhtleme inimestega sotsiaalmeedias ja tänavatel. Praegu seda eelarves ei ole," vastas Kõlvart.

"Praegu me lähtume sellest, et valimiskampaaniaks meil raha ei ole. Siis peame edasi vaatama, et mida me sellega teeme," lisas ta.

"Mina usun, et ikkagi valimiste tulemused eelkõige sõltuvad sellest valikust, mida inimesed teevad ja ma tahaks loota, et plakatid ja telereklaam ei ole peamiseks teguriks. Aga loomulikult ka kampaaniast sõltub palju. Aga täna me peame lähtuma prioriteetidest. Kõigepealt võlgade väljamaksmine ja siis, kui meil tekib võimalus, siis me saame koguda ressursi ka kampaaniaks," ütles Kõlvart.

Samas tõdes Kõlvart, et töö valimiskampaaniaga juba käib.

Riigikohus jättis 7. veebruaril tehtud otsusega jõusse Tallinna ringkonnakohtu mullu märtsis tehtud otsuse, mille kohaselt mõisteti Keskerakond, selle endine peasekretär Mihhail Korb ja ärimees Hillar Teder süüdi mõjuvõimuga kauplemises.

Ringkonnakohus karistas Tederit aasta ja viie kuu ning toonast Keskerakonna peasekretäri Korbi aasta ja kahe kuu pikkuse tingimisi vangistusega. Keskerakonda karistati 750 000 euro suuruse rahalise karistusega, mida suurendati varasema otsusega mõistetud karistuse kandmata osa võrra ja liitkaristuseks mõisteti erakonnale rahaline karistus miljon eurot.