Kallas ja Riisalo kutsusid sotse bürokraatia vastu võitlema

"Eesti majandus on pööranud kasvule. Head uudised tulid neljanda kvartali majanduskasvu tulemustest, aga meie majanduse kasvule pööramist väga tugevasti piirab see, et meil on ülereguleeritud ettevõtluskeskkond. Ja kahjuks on praegu olukord selline, kus vaatamata sellele, et valitsus on võtnud koalitsioonilepingus eesmärgiks vähendada regulatsioone, mis ettevõtlustegevust piiravad, siis ei ole täna me väga jõuliselt nende asjadega edasi liikunud ja see teeb muret," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Iga nädal on toonud uudiseid pigem vastupidisest, uutest kavatsustest uusi regulatsioone kehtestada. Ma arvan, et meil on valitsuses siin vaja tõsiselt maha istuda ja väga põhimõttelisi otsuseid selles osas teha," lisas ta.

Kallas tõi näiteks Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda kuuluva terviseminister Riina Sikkuti ettepaneku kehtestada uued väljaõppe nõuded küüne- ja ripsmetehnikutele.

"See on praegu ministrite laual. Olen väga selgelt teinud otsuse, et ma ei näe vajadust sellise regulatsiooni kehtestamiseks. Tänases olukorras ei ole meil probleemi, mida me sellega lahendame. Mina ilmselt ministrina jätan selle regulatsiooni kooskõlastamata, kuna põhjendused selle regulatsiooni vajalikkuse kohta on väga õhukesed," sõnas Kallas.

Iroonilisel kombel teatas Kallas kohe pärast juttu vajadusest regulatsioone vähendada valitsuses heaks kiidetud uuest regulatsioonist.

"Kiitsime heaks ja saadame riigikogule väärtpaberituru seaduse muudatused, mis tulenevad Euroopa Liidus kokku lepitud põhimõtete rakendamisest börsiettevõtete nõukogudes. Eestis puudutab see regulatsiooni muudatus 12 ettevõtet. See regulatsioon eeldab seda, et juhatuses ja ettevõtte nõukogus ei oleks ühe soo esindajaid üle 60 protsendi või vähem esindatud soo esindajaid oleks 40 protsenti," ütles Kallas.

Kallas lisas, et kui börsifirma soolise tasakaalu nimel ei pinguta ja vastavat soolist jaotust ei saavuta, siis võib inspektsioon selle eest trahvida. Kui aga ettevõte nõutud jaotust ei saavuta, aga ometi pingutab selle nimel, siis teda ei trahvita.

Taristuminister Vladimir Svet (SDE) rõhutas, et ka sotsiaaldemokraatidest ministrid töötavad oma valdkondades bürokraatia vähendamise nimel.

"Meie põhiline sõnum on see, et me oleme valmis tegutsema bürokraatia vähendamise nimel. Oleme valmis istuma partneritega laua taha ja arutama, kuidas midagi teha paremaks ja tõhusamaks. Siin meil mitte mingit vastuolu ei ole," ütles Svet.

Reformierakonda kuuluv sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ütles, et vaatamata sellele, et valitsus on bürokraatia vähendamiseks mitmed meetmed välja mõelnud, on valitsus olukorras, kus on ootel üsna mitu algatust. "Vaja on otsuseid, olgu see siis oskustööjõu kättesaadavuse erand, töölepingute paindlikumaks muutmine, looduskaitseliste piirangute lihtsustamine või veel mitmed taolised teemad," lausus Riisalo.

"Majanduse elavdamise ja bürokraatia vähendamise kontekstis on otsused jäänud ootele ja see kindlasti hea ei ole. Ma väga loodan, et ka see diskussioon, mis täna on siin või laiemalt ühiskonnas, aitab mõtestada partneritel ka seda, et lepe on täitmiseks ja ma väga loodan, et me saame seda tempot ja sujuvust tõsta," lisas ta.