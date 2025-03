USA rahandusminister: alustatud üleminek võib majandust ajutiselt aeglustada

USA rahandusminister Scott Bessent ütles reedel, et USA majandus võib aeglustuda, kui see läheb üle riiklikelt kulutustelt erakulutustele, nimetades seda võõrutusperioodiks, mis on vajalik jätkusuutlikuma olukorra saavutamiseks.

"Vaadake, toimub loomulik kohanemine, kui liigume riiklikelt kulutustelt erakulutustele," ütles Bessent telekanalis CNBC. "Turg ja majandus on konksu otsas, me oleme sellest valitsuse kulutamisest sõltuvusse jäänud ja tuleb võõrutusperiood."

Bessent ütles, et üleminek erasektori-kesksele majandusele ei pruugigi tuua palju majanduslikku valu, sest Trumpi administratsiooni dereguleerimise eesmärk on erasektori kasvu vallandamine.

"Me loome turvalise ja usaldusväärse regulatsiooni, et meie pangandussüsteem uuesti käima saada," ütles Bessent. "Nii et pangad saaksid anda eraettevõtetele laene. Tööhõive peaks tulema eraettevõtetest, mitte valitsusest, ja ma olen kindel, et kui meil on õige poliitika, on see väga sujuv üleminek," rääkis ta.

Bessenti kommentaarid tulid enne, kui reedel avaldatud USA tööhõiveandmed näitasid veebruari palgafondide mõningast tõusu, kuid töötuse määr tõusis jaanuari 4,0 protsendilt 4,1 protsendini.

Bessent ütles, et ta arvas, et teataval tasemel tolle on pidevalt vaja, arvestades majanduse kõrget tasakaalustamatust kogu maailmas ja vajadust turvalisemate tarneahelate järele.

Kuid kongressi eelarveameti "hullude" hindamisreeglite tõttu on ebatõenäoline, et tollidest laekuv raha arvestatakse tuluna, mis võib kompenseerida Trumpi 2017. aastal kehtestatud üksikisikute maksukärbete pikendamise kulusid, mis aeguvad aasta lõpus, märkis Bessent.

Eelarveprognoosid näitavad, et kärbete pikendamine suurendaks USA eelarvepuudujääki kümne aasta jooksul enam kui nelja triljoni dollari võrra.

President Donald Trump ütles Fox Business Networkile antud intervjuus, et tollitariifid võivad aja jooksul tõusta.

Küsimusele, kas ettevõtted saavad tema tolliplaani kohta selgust, vastas Trump: "Noh, ma arvan küll. Kuid teate, tingimused võivad aja möödudes tõusta ja need võivad tõusta ja teate, ma ei tea, kas see on prognoositav."

Bessent kinnitas veel kord, et rahandusministeeriumi tugeva dollari poliitika ei muutu, kuid Trumpi administratsioon on teiste riikide valuutamanipulatsioonide vastu.

"Trump on pühendunud poliitikale, mis toob kaasa tugeva dollari," ütles Bessent. "Kui toome tagasi rohkem tootmist, kui meil on odav energia, hea maksupoliitika, dereguleerime, saame lõpuks tugeva dollari. Kuid vastuvõetamatu on, kui teised riigid üritavad kahepoolsetes suhetes oma valuutat nõrgendada."