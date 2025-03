Uus valitsus toob tööandjad regulatsioone vähendama

Peaminister Kristen Michali ettepanekul on loomisel töögrupp, kus valitsus hakkab koostöös ettevõtjatega otsima võimalusi bürokraatia vähendamiseks. Kes täpselt valitsusele nõu andma hakkavad, on veel lahtine.

Riigikantselei juures hakkab tegutsema ettevõtjate nõukoda, mis hakkab valitsusele nõu andma, milliseid nõudeid ja regulatsioone on võimalik koomale tõmmata, selgitas riigisekretär Keit Kasemets.

"Mingisugust põhjalikku kava ei koostata, pigem toimuvad regulaarsed koosolekud, mille käigus ettepanekud tekivad ja mida järk-järgult on ka kohe võimalik ellu viia. Nad ikkagi toimuvad pikema aja jooksul. Me oleme ühendust võtnud riigikantselei poolt ka tööandjate keskliiduga, kes ettevõtjate ettepanekuid hetkel koondab ja kindlasti ka need ettepanekud võtame pardale," sõnas Kasemets.

Kasemetsa sõnul on huvi ettevõtjate poolt väga suur ja juba praegu on tulnud hulk ettepanekuid, mida hakata läbi vaatama.

Tööandjad hakkasid bürokraatia vähendamise soove koguma juba varem, sõltumata valitsuse plaanidest, selgitas keskliidu juht Hando Sutter.

"Meie liikmed ja majandus laiemalt on näinud [bürokraatiat] ühe põhilise probleemina, miks majandus ei kasva ega saa uut hoogu üles," lausus ta.

Tööandjate keskliit on juba varem teinud oma liikmetele üleskutse liigset reguleerimist ja halduskoormust välja tuua ja loonud selleks ka eraldi keskkonna. Tööandjad koguvad infot liigsest reguleerimisest 4. aprillini, seejärel on liidul kavas kogutud materjali struktureerida ja kokku kirjutada, et see oleks lihtsamini loetav ja arusaadavam. Siis vormistatakse need eesmärkideks, mida muuta, ja plaan oli need valitsusele anda.

Sutteri sõnul on probleeme üsna erinevatest valdkondadest.

"On mõned, mis on seadustega seotud. Võib-olla üks, millest on üsna palju räägitud, on kogu planeeringutega seonduv ja see pool. Siis on reguleerimised, kus on selgelt tunda, et on üle reguleeritud - siin on ka päris markantseid näiteid välja toodud. Võib-olla eraldi plokk on seotud keskkonnaametiga. Tihtipeale on huvitav, et kui ettevõtted tahavadki teha mingeid muutusi ja arendusi, mis on seotud keskkonnajalajälje vähendamisega, siis piduriks saab just igasugune keskkonnalubade pool ja keskkonnaameti suutlikkus neid lubasid menetleda," lausus Sutter.

Kes ettevõtjatest täpsemalt valitsusele nõu andma hakkavad, see on veel selgumisel. Kasemets märkis, et see inimeste ring võib ka aja jooksul muutuda.

"Oluline on, et oleksid esindatud erinevad valdkonnad, erinevad kogemused ja seda kindlasti ei tasu karta, et kellegi ettepanekud või mõtted jäävad kõrvale. Esimestel koosolekutel seda tuleb ka kindlasti arutada, kuidas kõiki huvilisi ja kõiki soovijaid sellesse protsessi piisavalt kaasata."

Täpsemalt avatakse ettevõtjatega koostöö plaane lähipäevil.