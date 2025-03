Witkoff ei välista Ukrainale NATO artikli viis järgi tagatiste andmist

"Ma arvan, et (Ukraina president Volodõmõr) Zelenski ja tema parem käsi (Andri) Jermak, nad on märkimisväärsel määral tunnistanud, et nad ei saa NATO liikmeks," ütles ta ööl vastu laupäeva intervjuus Tucker Carlsonile.

Witkoff märkis, et varem on olnud juttu sellest, kas Ukrainale saaks anda kaitse artikkel viie alusel.

"Kas Ukraina saaks seda teatud mõttes USA-lt või Euroopa riikidelt, ilma olemata NATO liige. Ma arvan, et see on avatud (küsimus) aruteluks," ütles ta.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni käis märtsi alguses välja idee laiendada NATO artikkel viis Ukrainale, andmata talle alliansi täisliikmesust.

Meloni sõnul saaks sellest "stabiilse, pikaajalise ja tõhusa julgeoleku tagatis".

Witkoff peab hädavajalikuks presidendivalimiste korraldamist Ukrainas

USA presidendi Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff peab hädavajalikuks presidendivalimiste korraldamist Ukrainas.

"Valimised Ukrainas tulevad, ma arvan, et (president Volodõmõr) Zelenski teeb kõik võimaliku," ütles ta.

Erisaadiku sõnul on Zelenski väga raskes olukorras ja seisab vastu tuumariigile, mille elanikkond ületab Ukraina oma neli korda.

Witkoffi väitel on praegu parim aeg selleks, et sõlmida kokkulepe, mida president Trump saaks täita.

Tema sõnul ei saa Venemaa allkirjastada mingit lepet Zelenskiga senikaua, kui Ukrainas ei korraldata presidendivalimisi.

Witkoff: kõige suurem probleem on Venemaa hõivatud alade küsimus

Witkoff peab suurimaks probleemiks Venemaa Ukraina-vastase sõja lahendamisel Krimmi ja veel nelja piirkonda ning valmisolekut tunnustada nende kuulumist Venemaale.

"Need on venekeelsed, olid referendumid, kus valdav enamus inimesi näitas, et nad tahavad olla Venemaa võimu all. Ma leian, et see on konflikti võtmeküsimus," ütles Witkoff ööl vastu laupäeva intervjuus Tucker Carlsonile.

"See on elevant toas. Elevant toas - need on põhiseaduslikud küsimused Ukraina sees selle kohta, millest nad saavad loobuda, kui jutt käib territooriumide loovutamisest. Venelased kontrollivad de facto neid alasid," ütles Witkoff.

"Küsimus on selles, kas maailm tunnustab, et need on Venemaa alad? Kas Zelenski jääb poliitiliselt ellu, kui ta seda tunnustab? See on konflikti keskne küsimus. Absoluutselt," lisas ta.

Zelenski on korduvalt rõhutanud, et Ukraina ei tunnusta okupeeritud alasid Venemaale kuuluvaks. Nende seas on ka Krimm.

"Mis puutub alasid, siis see on ilmselt üks kõige tundlikumaid ja raskemaid teemasid tulevastel läbirääkimistel. (...) Meie jaoks on punane joon Ukraina ajutiselt okupeeritud alade tunnustamine Venemaale kuuluvaks. Selle peale me ei lähe," ütles ta sel nädalal Helsingis ühisel pressikonverentsil Soome presidendi Alexander Stubbiga.

Zelenski sõnul on esimene samm niikuinii tingimusteta relvarahu.

"Ja siis juba liigume edasi teiste küsimuste juurde, mille seas, ma olen veendunud, tõstatatakse territoriaalküsimused," lausus ta.