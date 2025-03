Politico: Merzil seisavad ees väga keerulised ajad

Merz kavatseb moodustada võimuliidu sotsiaaldemokraatidega ning on juba mitmeid järeleandmisi teinud. Hiljuti selgus, et Saksamaa valitsus investeerib järgmise 12 aasta jooksul oma majandusse triljon eurot, millest pool suunatakse kaitsetööstusesse ja pool taristusse. 100 miljardit eurot eraldatakse ka kliima- ja majandusmuutustega tegelemiseks.

Merz toetas varem karmi eelarvedistsipliini ja leidis, et see on ülimalt oluline. Nüüd hakkab riik usinalt laenama ning surve valimislubaduste elluviimiseks kasvab. Merz lubas valimiskampaania ajal kärpida sotsiaalkulutusi ning karmistada riigi rändepoliitikat. Sellised eesmärgid aga ei pruugi kattuda SPD omadega.

Merzi välja käidud fiskaalpööre on just see, mida SPD tahtis ja CDU-l on koalitsioonikõnelustel vähem manööverdamise ruumi. "See on konservatiivide jaoks selge lüüasaamine, kohe läbirääkimiste alguses," ütles konservatiivide noorteorganisatsiooni juht Johannes Winkel.

Samal ajal tõstab parempoolne populism Saksamaal pead. Merzi enda juhtimisel taandus CDU Merkeli-ajastu poliitikast ning vedas erakonna taas paremale. Viimaste järeleandmiste tõttu jäi Merz kriitika alla ning parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD) üritab juba olukorda ära kasutada.

AfD üritab nüüd väita, et Merz on hoopis vasakpoolne poliitik, kes ei esinda konservatiivsete valijate huve. Merz ise on AfD-ga koalitsiooni moodustamise välistanud. See tähendab, et Merz vajab reformide õnnestumiseks sotsiaaldemokraatide toetust. SPD üritab nüüd seda enda huvides ära kasutada, lubades kaitsta praegust sotsiaalsüsteemi, vahendas Politico.

Vaidlusi tekitab ka sisserändega seotud küsimus. Merz ise on öelnud, et peavooluparteid peavad pakkuma karmimat vastust vägivaldsetele kuritegudele. Ta kavatseb läbi suruda eelnõu Saksamaa piirikontrolli tugevdamiseks. SPD samas väidab, et see rikuks EL-i seadusi ning võib õõnestada Euroopa solidaarsust ja ühtekuuluvust.

Valitsuse moodustamine on Saksamaal veniv protsess ning võib ka seekord aega võtta. Merz avaldas varem lootust, et uus valitsus astub ametisse ülestõusmispühade paiku. Hiljuti avaldas ta aga selle ajakava suhtes kahtlust.

"Põhjalikkus tuleb enne kiirust. Peame läbi suruma tõsised reformid. Ja see saab olema konservatiivide ja SPD vahelise koostöö tõeline proovikivi. Tõeliselt rasked kõnelused on veel ees," ütles Merz.