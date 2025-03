Prantsuse protektsionism viis energiahiiglase juhi ametist

EDF vastutab Prantsusmaa tuumajaamade eest ning Remonti juhtimisel suurendas riik tuumaenergia tootmist veelgi. Tuumajaamad annavad vähemalt 70 protsenti riigis toodetud elektrist, riik on ka elektri eksportija.

Remonti juhtimisel suurendas EDF oma jalajälge Euroopas, aga sellest ei piisanud. Ta ei pakkunud kohalikele töösturitele soodsaid lepinguid ning sattus seejärel president Emmanuel Macroni meelepaha alla.

Sellest piisas ning president vahetas EDF-i juhi välja. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Macroni juhtimisel on EDF-ist saanud riigi käepikendus ning elektrifirma juhtimise võtab nüüd üle Bernard Fontana.

Macron tahab kodumaisele tööstusele pakkuda taskukohast elektrit. Kehtib mõtteviis, et Prantsusmaa on esmajärjekorras, seejärel tulevad teised riigid. Remont vaatas olukorda ka kasumi teenimise vaatenurgast. EDF peaks siis toitma Prantsuse tööstust, aga peaks suurendama ka Euroopas oma kohalolu. Selle raames peaks siis EDF ka kodumaal lõikama kasumit.

Kolm asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et vallandamine tuli Remontile pigem üllatusena. Ta võttis EDF-i juhtimise üle 2022. aasta lõpus, ettevõte oli siis raskustes. Ligi pooled tuumajaamad olid siis tehniliste rikete ja kuumalainete tõttu oma töö peatanud. See viis ka elektriarved rekordkõrgusele.

EDF kuulus toona 84 protsendi ulatuses riigile ning Pariis otsustas rahalistes raskustes firma riigistada. Remont suutis firma kurssi muuta ning EDF jõudis taas kasumisse. Macronil oli aga energiafirma tegevusest teine nägemus.

Ta soovis, et EDF hakkab vedama tuumaenergia taassündi. EDF pidi ehitama kuus uut reaktorit, et täita Macroni 2022. aasta lubadust, mis on osa riigi energiaüleminekukavadest. Samuti leidis Prantsuse valitsus, et EDF peab sõlmima pikaajalised lepingud Prantsuse tööstusettevõtetega. Valitsus tahtis odava elektriga majandust elavdada.

Remontil olid aga teised ambitsioonid, mis polnud kooskõlas Prantsuse valitsuse plaanidega. Seejärel leidsidki ametnikud, et EDF-i juhtimine vajab muutust. Samal ajal kaebasid töösturid kõrgete energiahindade üle.

Selle aasta lõpus aeguvad reeglid, mis kohustavad EDF-i müüma elektrit alla turuhinna. EDF kavatses seejärel elektri hinda tõsta. Mõjuvõimas tööstusrühm Uniden teatas, et EDF pööras Prantsuse töösturitele selja ning ohus on tuhanded töökohad. Sellega oli Remonti saatus ka otsustatud.