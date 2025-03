Madis Toomsalu lahkub LHV Groupi juhi kohalt

AS-i LHV Group juhatuse esimees Madis Toomsalu on andnud ettevõtte nomineerimiskomiteele ja nõukogule teada oma soovist lahkuda käesoleva aasta sügiseks ametist. Alustatud on ettevalmistusi finantsgrupile uue juhatuse esimehe leidmiseks.

Toomsalu on LHV-s töötanud alates 2007. aastast: alustades praktikandina, sai temast LHV Panga esimene krediidianalüütik, hiljem vedas ta valdkonda krediidijuhi ja ka krediidikomitee juhina. Alates 2016. aastast on ta olnud LHV Groupi juhatuse esimees. Lisaks on ta AS-i LHV Pank, AS-i LHV Kindlustus, AS-i LHV Varahaldus nõukogu ja LHV Bank Ltd juhatuse esimees.

Toomsalu juhtimise ajal on LHV laenuportfell kümnekordistunud ehk jõudnud tänaseks ligi 5 miljardi euroni. Lisaks LHV Panga kiirele kasvule on sel ajal loodud Inglismaal tegutsev LHV Bank ning kindlustusteenuseid pakkuv LHV Kindlustus. LHV on püsinud Eesti parima panga, parima tööandja ja parimate investorsuhetega ettevõttena.

LHV nomineerimiskomitee on alustanud uue juhi leidmiseks vajaliku protsessiga. Uuesti on kaardistada vaja grupi ja grupi juhi rollid, arvestades tuleviku väljakutsetega. Sobiv kandidaat peab heakskiidu saama LHV Groupi nõukogu ning ka järelvalve poolt.

"Suur tänu Madisele hindamatu panuse eest LHV arendamisel 18 aasta jooksul. Need on olnud suurepärased, edukad aastad. Madise jälg on tugevalt kinnistunud tänases LHV-s. Edu ja meie poolt parimad soovid talle uutes väljakutsetes millised need iganes ka poleks," kommenteeris LHV Groupi nõukogu esimees Rain Lõhmus.

"LHV on elusorganism, mis vajab rohkem loomingulisust ja inspiratsiooni, kui käske ja piiranguid. Oleme selle najal suutnud teha tugevaid tulemusi. Samas on LHV Groupi juhi roll muutunud. Kui 2016. aastal alustades tuli teada, milliste regulatsioonidega tuleb pangandusäri tehes arvestada, siis täna peab küsima, millist äri on võimalik regulatsioonide taustal üldse teha. Arvan, et seepärast tuleks see roll uuesti defineerida koos rõhuasetusega eesootavale tehnoloogilisele revolutsioonile. Lisades varem antud isikliku perekondliku lubaduse, on mõistlik oma töö kokku võtta ja jääda LHV sama kiiret arengut aktsionäri positsioonilt vaatama," kommenteeris Toomsalu.

