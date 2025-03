Rait Maruste: vabasurmast ja surmaabist

Igaühe õiguse elule tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. Seega on tegu mitte ainult sotsiaalse või meditsiinilise, vaid ka riigiõigusliku probleemiga, mida tuleb vastaval tasemel kaitsta ja reguleerida, kirjutab Rait Maruste.

Elu lõpu teema jõudmine avalikku arutellu näitab ühiskonna küpsust arutleda ka seni tahaplaanile jäänud või ebamugavatel teemadel. Nii elu elulõpu tahteavaldus kui ka eutanaasia problemaatika arstkonna vaates vajavad aega, rahulikku meelt ja selgust selles, millest me täpselt räägime.

Kõigepealt peaksime hoiduma sõna "tapmine" kasutamisest. See on raske sõna, mis annab tooni ka sellele, millest räägitakse. Juriidikas on see mõiste olnud ja on teise inimese tahtevastane ja vägivaldne elu lõpetamine ning karistatav. Aga arutlus ei ole ju sellest.

Jah, kõnekeeles on senini kasutusel sõna "enesetapp", kuid oleks mõistlikum, kui see sõna jääks kõnekeelde, kui just vaja, kuid mitte sellesse konteksti millest jutt. Adekvaatsem ja pehmem oleks mõiste "vabasurm". See ei seostuks vägivalla ja tahtevastasusega ning austaks inimese tahtevabadust ja inimväärikust.

Eeltoodu seondub vahetult küsimusega, milles peame selgust omama ja otsuste tegemisel arvestama. Kellele kuulub inimese elu ja õigus selle üle otsustada? Inimesele endale, lähedastele, kogukonnale, kirikule, arstkonnale, ühiskonnale? Küsimus ei ole retooriline või ainult meditsiinieetiline. Antud kontekstis on see põhimõtteline küsimus.

Praeguste arusaamade ja praktikate kohaselt näib nii, et kui inimene on noor ja tegus, siis võib ta ise otsustada, kas elada või mitte, ja vastavalt ka toimida ja oma otsus teostada. Kui otsus elust lahkuda on tehtud hetkemeeleolude või ajutiste raskuste põhjal, siis on see kahetsusväärne ja peaksime tegema kõik võimaliku, et selliseid asju ära hoida. Kuid kui inimene on teinud oma otsuse, siis oleme sellega leppinud. Vabasurma minejaid ei mata me enam ammu kirikaia taha.

Kui aga inimene on saanud vanaks, elukaare lõppu, olnud õnnetusjuhtumi ohvriks või on teda tabanud kurnav ja ravimatu haigus, siis näib tema edasise käekäigu ja elu üle otsustamine üle minevat teiste kätte. Kas selline praktika on põhjendatud, inimese vabadust ja inimväärikust austav?

Eelnevaga seondub vahetult küsimus, kas igaühe õigus elule tähendab ka kohustust elada. Elada ka siis, kui elutahe ja täisväärtusliku elu perspektiiv on kadunud, vaevused ja koormaks olemise tunne on raskelt talutavad. Füüsilisi vaevusi saab medikamentoolselt leevendada, kuid hingelisi mitte väga.

Põhiseaduse paragrahv 16 fikseerib üheselt, et kelleltki ei tohi meelevaldselt elu võtta. Teisisõnu keelab põhiseadus meelevaldsuse. Selline põhiseaduse sõnastus jätab lahti võimaluse igaühe vabale tahtele otsustada oma elu üle. Kui otsustamine peaks olema takistatud, siis on meelevaldsuse vältimiseks vaja regulatsioone, õiguse, eetika ja meditsiinivaldkonna ekspertteadmist. Meelevaldsuse vältimise alus on inimese vaba tahte ja inimväärikuse austamine ning seda järgivate regulatsioonide olemasolu.

Meie oma põhiseadus, aga ka meile siduv Euroopa inimõiguste konventsioon sisaldab igaühe õigust elule. Euroopa inimõiguste kohtu esimene eutanaasia teemaline seisukoht kajastus Diana Pretty vs UK otsuses, hiljem on lahendeid lisandunud.

Vabasurma temaatika hõlmab laias laastus kolme erinevat situatsiooni:

Eutanaasia Elulõpu testament Kontaktitu inimese elushoidmine.

Eutanaasia on legaliseeritud ja praktiseeritav juba aastaid mitmetes Euroopa riikides. Selles protseduuris on välja kujundatud kindlad põhimõtted ja toimingud juhuks, kui inimene soovib elust väärikalt lahkuda. Kokkuvõtvalt on neiks:

range vabatahtlikkus;

aruselge inimese informeeritud otsustus, mis on tehtud vähemalt kahel, pikema ajalise vahega korral ning see on tõendataval kujul fikseeritud;

pärandiküsimused on lahendatud ja fikseeritud;

inimene on informeeritud teda ootava toimingu korralduslikust küljest;

tal on igal hetkel võimalik sellest loobuda;

lahkumisel lähedaste juuresolekul võtab inimene ise klaasi, joob selle tühjaks ning uinub, igaveseks.

Kasutada loomade elu lõpetamise suhtes sõna "eutaneerimine" ei ole sobiv, sest loob ebakohase seostuse inimeste analoogse menetluse suhtes, mis rajaneb inimese rangel vabatahtlikkusel ja informeeritud otsusel.

Elulõpu testamendi aluseks peab samuti olema vabatahtlikkus ja informeeritud otsustus. Seadusandja ja valdkonnas tegutsejate aktiivsus ja tegevus on õiges ja vajalikus suunas ning selle teostumine riigikogu menetluses ja otsustada. Tuleb loota, et seaduseandja austab põhiseadusega kaitstud isikuvabadust ja -väärikust.

Inimene võib sattuda kontaktitusse ja elust lahkumisega lõppevasse olukorda erinevatel põhjustel, näiteks õnnetusjuhtumi või haigushoo tagajärjel. Enamasti on selge, et tema tahteavaldust ei ole võimalik tuvastada, kuid kaasaegsed seadmed võivad hoida inimest elus pikka aega. Sellises olukorras tuleb teha mingil ajal paratamatu otsustus masinad välja lülitada. Ka siis on vajalik läbi räägitud ja kokku lepitud ühtne kord, protseduurid ja protokoll. See ei peaks jääma ainult arstide ja haigla siseseks küsimuseks.