Ministeerium kehtestas Rail Balticu Lõuna-Pärnumaa uue lõigu planeeringu

Uus trassilõik valiti välja kuue võimaliku variandi seast. Kuna lõigu ehitusega ei ole aga võimalik vältida mõju metsistele, luuakse kahju hüvitamiseks Lõuna-Pärnumaale metsistele uued elupaigad.

MKM-i Rail Balticu projektijuht Eleri Kautlenbachi sõnul on viimased viis aastat otsitud sobilikku raudteelõiku.

"Majandus- ja tööstusminister kehtestas Rail Balticu planeeringu selles trassilõigus, mis siis 19. mai 2020. aasta riigikohtu otsusega kehtetuks tunnistati," sõnas Kautlenbach.

"Viimased viis aastat olemegi tegelenud sellega, et selles lõigus leida uus sobilik asukoht raudteele. Nüüd on see olemas ja see on väga tähtis samm edasi. Kuna planeering on kehtestatud, siis on võimalik ka selles lõigus teha ettevalmistusi Rail Balticu ehitustegevuseks."