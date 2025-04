Tallinnas on Kopli tänava sulgemine muutnud päästjad murelikuks

Kopli vabatahtlik päästekomando andis Kopli poolsaare elanikele teada, et seoses Kopli tänava trasside remondiga on kiirabi, päästjate ja politsei reageerimisaeg muutunud pikemaks. Remondi tõttu tuleb operatiivteenistustel kasutada ümbersõitu Maleva ja Sepa tänava kaudu.

Esialgu avati liikluseks küll ka Sirbi tänav, mis päästjate sõnul oli otsetee Pelguranda, kuid kuna see taas suleti ja suunati liiklus läbi Maleva tänava, peab arvestama ajalise viivitusega.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna peaspetsialist Tarmo Kahem ütles ERR-ile, et ehitusgraafikut ja liiklusohutust arvestades on praegune liikluskorraldus optimaalne.

"Kopli poolsaar on oma kujult selline, et alternatiivseid ligipääsuteid napib, mistõttu koondub liikluskoormus paratamatult Maleva tänavale. Ehitustööde käigus on mitmed teedealused rajatised välja kaevatud, mistõttu ei ole sõidukite läbipääs ehitusalal võimalik. See tähendab ka seda, et operatiivsõidukite liikumine on raskendatud," lausus Kahem, lisades, et sarnane olukord tekib ajutiselt kõikjal linnas, kus ulatuslikud tee-ehitustööd toimuvad ja operatiivsõidukid peavad kasutama pikemaid ümbersõite.

Kahem ütles, et olukord peaks leevenema, kui ehitustöödega jõutakse nii kaugele, et saab avada Vasara ja Kopli tänava ristmiku ning sel juhul muutub läbivaks tänavaks Uus-Maleva. Operatiivinfo järgi peaks ehitaja selle ristmiku avama 19. mail.

Sirbi tänava avamise ja siis taas sulgemise kohta ütles Kahem, et tegu on tavapärases olukorras tupiktänavaga, mida hakati kahjuks kasutama läbisõiduna ning seetõttu tuli ajutine läbipääsu võimalus seal sulgeda.

"Ehitustööde esimesel päeval võimaldati sealt läbipääs ainult kohalikele elanikele, kuna ametlik ümbersõit on korraldatud Maleva tänava kaudu. Paraku hakati Sirbi tänavat massiliselt kasutama peamise läbisõiduna, sealhulgas raskeveokite poolt. Selliseks liikluskoormuseks ei ole Sirbi tänav ette nähtud ning see koormus kandus edasi ka Pelguranna tänavale, mis ei ole samuti selliseks liikluseks sobiv," lausus Kahem.

Kopli tänav on suletud Sõle ja Ankru tänava vahelisel lõigul sademevee- ja küttetorustike rajamise tõttu ning jääb suletuks kuni 16. juunini. Seejärel jätkub töö Sõle, Kopli ja Maleva ristmikul (siis suunatakse liiklus Sõle tänavalt otse Kopli tänavale, Maleva tänavale otse ei saa, Kopli tänava poole saab) ja pärast seda Kopli tänava Maleva ja Niidi vahelisel lõigul.

Selleks ajaks on liiklus suunatud Sepa ja Maleva tänava kaudu. Läbipääsu parandamiseks on rajatud ajutine raudteeületus, mis ühendab Uus-Maleva ja Maleva tänavat.