Euroopa Komisjoni esindaja: Rail Baltic on terve Euroopa projekt

Rail Balticu üks trass peab valmima tähtajaks aastal 2030. Ehkki on olnud viivitusi, pole protsess seiskunud, ütles Euroopa Komisjoni Rail Balticu projekti koordinaator Catherine Trautmann neljapäeval riigikogus. Siis on võimalik raha taotleda lisaks Euroopa Ühendamise Rahastule ka sõjaväelise liikuvuse rahast.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (KE) kutsus Euroopa Komisjoni Rail Balticu koordinaatori Catherine Trautmanni riigikokku, et saada vastus küsimusele, mis saab, kui Balti riigid ei saa 2030. aastaks põhitrassi valmis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teine küsimus oli, kuivõrd võimalikud sanktsioonid tabaks kõiki Balti riike, isegi kui üks neist oma teelõiku valmis ei saa. Trautmann sellisele küsimusele ei vastanud, vaid ütles, et põhiliin tuleb tähtaegselt valmis saada.

"Ma ei kujuta ette, et me seda kunagi ei tee. See on terve Euroopa projekt, kogu Euroopa maksumaksjate panusega eelarvesse," sõnas Trautmann.

Anastassia Kovalenko-Kõlvart ütles, et talle tundub, et Euroopal ei ole plaani B, juhuks kui põhitrass ei saa aastal 2030 valmis. "Samas me teame, et siiamaani ronge pole hangitud, mis aga võib veel võtta kaheksa aastat," ütles Kovalenko-Kõlvart.

Projektis on viivitusi, kuid see pole seiskunud, ütles Catherine Trautmann. Ehitus jätkub ka pärast 2030. aastat, kuid selleks ajaks peab olema kindlus, et üks trass valmib. 2028. aastal aga otsustatakse järgmine ühendusprojektide rahastus.

"See on liikmesriikide kätes otsustada taristuprojektide jätkamine. Kui kolm Balti riiki näitavad, kuidas nad seda tegid, on see parim argument olemasoleva ühendusmehhanismi jätkamiseks. Ja me saame parima rahastuse," lausus Trautmann.

Catherine Trautmann on kindel, et Rail Baltic saab raha ka Euroopa Liidu sõjaväelise liikuvuse rahastust. Selleks valitakse kahesuguse kasutusega taristuprojekte 2027. aastale järgnevasse mitmeaastasesse finantsraamistikku.

"Me oleme kindlad, et me saame toetust kahest rahastust. Üks on tavapärane CEF, mis on mõeldud tsiviiltaristule. Ja teine on mõeldud sõjaväelise liikuvuse jaoks," lisas Trautmann.