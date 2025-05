Lätis pole Rail Balticu trassi kohta tehtud rahastusotsuseid ega ehitusplaane

Elron valmistab ette rongihanget, lootuses, et veel sel suvel annaks valitsus rohelise tule teha tellimus Rail Balticu regionaalsete rongide ostuks. Õhku jääb aga küsimus, kui kauaks peavad need rongid jääma sõitma vaid Eesti piires, kuna Lätis pole veel raudtee ehituse rahastusotsuseid ega ehitusprojekti.

Rööpaid Rail Balticu trassil veel ei paista, aga rongidega on juba kiire. Baltimaade riigikontrolörid on hoiatanud, et kui raudtee esimene etapp peaks valmima 2030. aastaks, siis rongide hankimine võib võtta kaheksa aastat.

Elroni juht Lauri Betlem usub, et kiiresti tegutsedes jõuab rööbastele ka rong.

"Kui me hangime sellist standardset veeremit, siis see tarneaeg ei pruugi nii pikk olla. Küll aga me Elroni poolt oleme juhtinud tähelepanu, et see hange peaks kindlasti välja minema selle aasta suvel või sügisel, et me oleksime 2029. aastal valmis nende rongide testimist alustama," ütles Betlem.

Betlem on Läti ja Leedu kolleegidega arutanud teha ühishange, mille raames ostetakse koos samasugused rongid. Eesti plaanib esialgu hankida viis regionaalset rongi.

"Me oleme koostööd teinud tegelikult nii lätlaste kui leedukatega ja kolme operaatori nägemus on see, et hange võiks olla ühine, sest ühiselt hankides on see kogus suurem ja tõenäoliselt ühikuhind tuleb odavam," sõnas Betlem.

Elroni juhatuse esimehe sõnul on rongide prognoositav maksumus 60 kuni 75 miljonit.

"Rahastus on tänases teadmises Eesti riigi raha, aga kui on võimalik kuskilt toetust saada Euroopa liidust, siis loomulikult seda me seda me otsime," kinnitas taristuminister Kuldar Leis.

Kuigi regionaalsed rongid peaksid teenindama eelkõige kohalikke peatuseid Tallinna, Pärnu ja Ikla vahel, arvestatakse ka võimalusega, et rongid kihutavad üle piiri.

"Me oleme täna arvestanud, et selle viie rongiga oleks võimalik tagada ühendus Pärnuni iga tund ja kuni Riiani iga teine tund ehk kahe tunni tagant," sõnas Betlem.

Endine taristuminister Vladimir Svet kinnitas, et arutelud Läti kolleegidega on toimunud ning lõunanaabritel on huvi laiendada Elroni võrgustikku Põhja-Lätti.

"No ei ole mõtet nagu varjata, et tegelikult sellised arutelud meie Läti kolleegidega on toimunud. Ma ei oska öelda, mis seisus nad on praegu, aga lätlased ise on väljendanud teatud huvi selle vastu, et kas Elron teoreetiliselt võiks ka opereerida Põhja-Lätis või siis rentida ronge nii-öelda Läti raudteele," ütles Svet.

Selleks, et rong saaks üle piiri või üldse kuhugi liikuda, on vaja raudteed. Kui Eestis püsib Rail Balticu esimene etapp graafikus, siis Lätist kostuvad vastuolulised signaalid - pole rahastusotsuseid ega ehitusprojekti.

"Kõik, mis puudutab üle piiri minekut, täna ühtegi kindlat kuupäeva mina ei julgeks küll välja öelda," lausus Betlem.