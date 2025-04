PERH laseb uue psühhiaatriakliiniku valmis ehitada ja võtab selle üürile

PERH kuulutas sel nädalal välja riigihanke, et leida niinimetatud kontsessionäär, kes rajab Tallinna Sütiste tee 21 kinnistule psühhiaatriakliiniku uue hoone ja annab selle regionaalhaiglale üürile.

Tegu on uue ja teistmoodi katsega leida uuele kliinikuhoonele ehitaja. Varem on PERH kolmel korral psühhiaatriakliinikule üritanud ehitajat leida klassikalise ehitushankega, kuid edutult. Mullu sügisel öeldi PERH-ist ERR-ile, et kolme ebaõnnestunud ehitushanke järel on uue psühhiaatriakliiniku plaan pandud pausile, raha selle ehituseks pole riigieelarves ette nähtud ja puuduvad ka välisvahendid.

Nüüd on välja mõeldud uus skeem ning uuele hoonele ei otsita enam ehitajat, vaid arendajat, kes korraldaks uue haiglahoone rajamise ning annaks selle seejärel PERH-ile üürile.

"Oluline erinevus tavapärase ehitustööde hankelepinguga on, et arendajale eraldi ehitustööde teostamise eest ei maksta, vaid arendajale tasutakse hoone kasutamise eest," ütles PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu.

Hankes on lepingu eeldatavaks hinnaks 130 miljonit eurot. Selle raha sees on nii hoone ehitamise kulu kui ka 20 aasta eest üürimakseid.

PERH kuulutas kolm ja pool aastat tagasi välja riigihanke psühhiaatriakliiniku ehitamiseks Tallinna PERH-i Mustamäe haiglakorpuse alale. Hange kukkus läbi, sest ühtegi pakkumust ei esitatud, ja 2022 oktoobris kuulutas PERH välja teise hanke. Kui esimese hanke puhul oli plaan ehitada kliinik valmis 2023. aastaks, siis teise hankega oli tähtajaks 2026. aasta, mil uude kliinikusse pidi kolima praegu Paldiski maanteel endise Seewaldi suvemõisa territooriumil tegutsev psühhiaatriakliinik. Ka see hange kukkus läbi ja samamoodi läks ka eelmisel aastal kolmanda ehitushankega.

Uue hanke õnnestumise korral koliks psühhiaatriakliinik uude hoonesse 2028. aastal.

Seega on ooteaeg kolimiseks veel kolm aastat, Seewaldi seis on juba praegu väga halb. PERH-i sõnul on rohkem kui sada aastat vana täielikult amortiseerunud Seewaldi hooned ja taristu kriitilises seisus.

Peedu sõnul on loota, et seekordne hange õnnestub, sest ettevõtjad on ehitamise vastu juba huvi tundnud.

Üheks põhjuseks, miks eelmised hanked läbi kukkusid, oli pakkumuste liigkõrge hind. Näiteks viimasel hankel eeldas PERH, et hoone saab ehitada 65 miljoni euroga (pluss käibemaks), kuid kõik pakkumused olid oluliselt kallimad.

Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa ütles ERR-ile mullu sügisel, et tänapäevase psühhiaatriakliiniku rajamine tähendaks pigem 100 miljoni euro suurust investeeringut, kuid kindlasti pole uue hoone rajamise plaanist loobutud.

"Seewaldi tingimused on halvas mõttes tõeline hullumaja – need ei kannata mingit kriitikat," ütles Mändmaa.

PERH-i psühhiaatriakliinik on Eesti suurim psühhiaatrilist abi andev raviasutus, kus toimub pea 40 protsenti kogu psühhiaatrilisest ravist. Kliiniku moodustavad statsionaar kaheksa osakonnaga ja psühhiaatriapolikliinik. Kliinik osutab ambulatoorset, päevastatsionaarset ja statsionaarset psühhiaatrilist abi kõigi Eesti piirkondade elanikele.

Projekti järgi peaks uus psühhiaatriakliinik koosnema kolmest osast: ühekorruseline akuutravikorpus, kolmekorruseline ambulatoorse osa korpus ning kuuekorruseline palatisektsioonide põhikorpus.