Süüria peab Iisraeliga kaudseid kõnelusi

Süüria president Ahmed al-Sharaa ütles kolmapäeval, et tema riik peab kaudseid kõnelusi Iisraeliga, et leevendada omavahelisi pingeid pärast diktaator Bashar al-Assadi kukutamist toimunud sadu Iisraeli õhurünnakuid Süüria territooriumile.

"Iisraeliga toimuvad vahendajate kaudu kaudsed kõnelused, et olukorda rahustada ja proovida pingeid ohjeldada. Eesmärgiks on, et pinged ei jõuaks punktini, kus need väljuks mõlema poole kontrolli alt," ütles Sharaa pressikonverentsil Pariisis koos Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

Macron mõistis neljapäeval Iisraeli õhurünnakud Süüria vastu hukka ja avaldas arvamust, et rünnakud ei taga Iisraeli pikaajalist julgeolekut.

"Mis puudutab pommirünnakuid ja sissetunge, siis ma arvan, et see on halb tava. Te ei taga oma riigi julgeolekut rikkudes oma naabrite territoriaalset terviklikkust," ütles Macron ühisel pressikonverentsil Süüria presidendiga.

Prantsuse president kritiseeris samas vähemuste vastu suunatud usuvägivalda Süürias ja kutsus oma Süüria kolleegi üles kaitsma kõiki süürlasi: "Süüria võimud peavad tegema kõik selleks, et tagada kõigi süürlaste kaitse ilma eranditeta."

Macron kinnitas samuti, et Pariis toetab Euroopa Liidu sanktsioonide järkjärgulist tühistamist, kui riigis olukord stabiliseerub.

Süüria uued islamistlikud võimud, kelle on juured ulatuvad Al-Qaeda džihadistide võrgustikku, on lubanud kaasavat valitsemist mitme usukonfessiooniga mitmerahvuselises riigis.

Samal ajal pälvisid märtsis hukkamõistu kokkupõrked usurühmituste vahel, kui rannikupiirkondades hukkus üle 1700 inimese, kellest enamuse moodustasid alaviidid.

Hiljutised kokkupõrked druusi võitlejatega ning valitsusväliste organisatsioonide väidetav väärkohtlemine on tekitanud kahtlusi ajutise valitsuse suutlikkuses oma ridadesse kuuluvaid äärmuslasi kontrollida.

Sharaa ütles Pariisi visiidil, et Euroopa Liidu sanktsioonid pole pärast diktaator Bashar al-Assadi kukutamist enam kohased.

"Need sanktsioonid kehtestati endisele režiimile selle toimepandud kuritegude tõttu. Sanktsioonide säilitamiseks puudub õigustus," ütles Sharaa koos Macroniga Pariisis peetud pressikonverentsil.

"Süüria kodanike turvalisus on meie peamine prioriteet ja me kinnitasime seda president Macronile," lisas Sharaa.