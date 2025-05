ERR Oslos: JEF-i riigijuhid lubasid tihedamat koostööd Ukrainaga

Ühendekspeditsioonivägi ehk JEF on Ühendkuningriigi juhitud koostööformaat, kus osalevad Põhjamaad, Balti riigid ja Holland. Oslo kohtumisel arutasid liitlased ettevalmistusi NATO tippkohtumiseks, Arktika piirkonna kaitsmist, Vene varilaevastikku ja otsustasid ka teha tihedamat koostööd Ukrainaga.

"Ukraina saab osaleda meie õppustel, me hakkame koostööd tegema ja me vahetame ka näiteks tehnilist informatsiooni sõjanduses toimuvate arengute kohta. Partnerluse tase nüüd tõuseb. Vahetakse ka seda infot ja kogemusi, mida varem ei vahetatud," lausus Eesti peaminister Kristen Michal.

Kuid põhiline tähelepanu langes Oslosse kogunenud riigijuhtide telefonikõnele USA presidendi Donald Trumpiga ja küsimusele, kui tõsiselt saab võtta Trumpi neljapäevaseid sõnu, et USA on pühendunud kestva rahu sõlmimisele. Norra peaministri Jonas Gahr Store.

"Punkt, et meil on vaja vaherahu, tingimusteta vaherahu enne kui saab arutada suuri küsimusi, et jõuda kestva rahuni, on midagi, mida üldiselt mõistetakse ja millega nõustutakse. Ja ka sellega, et Venemaad on vaja survestada, et nad sellisest vaherahust kinni peaks," lausus Norra peaminister Jonas Gahr Store.

Soome president Alexander Stubb viitas Trumpi sotsiaalmeediapostitusele, kus Trump mainis Stubbi sõnul kolme olulist punkti.

"Esiteks ameeriklaste jätkuv osalus rahuprotsessis, teiseks 30 päeva pikkuse vaherahu vajadus ja kolmandaks sanktsioonide kirjeldamine juhuks kui Putin vaherahuga ei nõustu," ütles Stubb.

"Ega see maailm ühest kõnest tingimata ei muutu, aga see kõne kindlasti aitas sellele kaasa, et Euroopa, NATO liikmesriigid, Ühendriigid on ikka ühel poolel ja survestavad Venemaad ikkagi sinna, kuhu me tahame," lausus Michal.