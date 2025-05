Eksperdid: Putin tahab suitsukatte varjus sõda jätkata

Vladimir Putini öine ettepanek otseläbirääkimiste alustamiseks Ukrainaga on suitsukate. Tegelikult on Putin huvitatud sõja jätkumisest, ütles Karmo Tüür.

"Kui peksja, piinaja ja vägistaja jätkab peksmist, piinamist ja vägistamist samal ajal öeldes, et ma tahan sinuga ainult rääkida. Siis need asjad niimoodi ei saa toimida. Kõigepealt tuleb kehtestada relvarahu ja siis saab asuda läbirääkimistele," ütles Tüür.

Putini avaldus järgnes kohtumisele Hiina liidriga 9. mai Moskva pidustuste raames. Kas sellel oma mõju oli, ei tea. Vaherahu nõue on aga läänes muutunud tugevamaks. Putini avaldusele eelnes surveavaldus USA poolt ja võimalik täiendavate sanktsioonide kehtestamise ähvardus. Sellele lisandus Euroopa liidrite poolne surve laupäeval.

"Putinil tuli midagi teha - alustada midagi, mis sarnaneb rahuprotsessile. See oli ajaaken, kui ta pidi midagi tegema. Ta tegi seda, aga ta tegi seda omal moel - pakkudes välja mitte rahu, vaid mingi utoopilist läbirääkimiste perspektiivi," sõnas Tüür.

"[Putin teeb seda] et ei jääks muljet, et Venemaa läheb rahuläbirääkimistele mingisuguse surve all - ükskõik tulgu see surve Ukraina koostöös lääneriikidega või ainult USA poolt," ütles julgeolekuekspert Rainer Saks.

Venemaa siiski tahab, et jääks mulje, et läbirääkimised algavad tema surve tõttu.

Samas - surve peab jätkuma, ütles Saks. Vastasel juhul saavutab Putin oma eesmärgi - kompromisside otsimise Venemaaga ja venitamise.

"Niipea kui hakkab Venemaal tekkima mulje, et talle hakatakse järk-järgult järgi andma, siis hakkab protsess uuesti venima," ütles Saks.

"Ainukene, kes siin vaherahu poole püüdleb on ju Ukraina ja väga selgelt president Trumpi ja kogu Euroopa toel ja Putini poolt vaadatuna piisaks talle ainult ühest korraldusest, kui see vaherahu tuleks ja siis saaks juba edasi minna päris õiglase ja kestva rahu läbirääkimistega, aga tundub, et Putin seda vaherahu kuidagi ei taha ja nüüd on hakanud seadma oma uut lõksu üles, et läbi Türgi alustada mingisuguseid kahepoolseid läbirääkimisi," sõnas ka välisminister Margus Tsahkna.