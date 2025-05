Valitsus määrab majandatava metsa mahuks 70 protsenti metsamaast

Valitsus otsustas ettevõtjate soovil panna seaduseelnõusse kirja kindel osakaal kaitsealuse metsa ja majandatava metsa vahel, kus 70 protsenti metsast hakkab olema majandatav ja 30 protsenti kaitse all. Valitsuse sõnul annab see metsandussektorile vajaliku selguse.

"Sellised protsendid me valitsuskabinetis sõnastasime ja selle alusel tulevikus Eesti seadusruumi kujundame. See on metsatööstuses, mis on oluline tööstusharu, oodatud selgus, mis näitab kätte, milline on Eesti suund," ütles peaminister Kristen Michal (Reformierakond).

Michal lisas, et kui aja jooksul peaks lisanduma looduskaitselist kaitset vajavaid liike mõnda metsa, siis tuleb mujalt kaitsekorda leevendada, et kaitsealuse metsa maht püsiks 30 protsendi juures.

Michal lisas, et looduskaitset keegi ei unusta ja avaldas lootust, et looduskaitse ja metsamajanduse kindlad reeglid, mida näitavad mida keegi selles valdkonnas teha tohib, võtavad valdkonnas pingeid maha. "Hea aed teeb head naabrid," ütles peaminister.

Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt (Reformierakond) ütles, et metsaseaduse täiendused tehakse sügiseks.

"Samuti otsustasime valitsuses, et looduskaitseseaduses sätestame üldiseks maismaa kaitseprotsendiks 30 ja kaitse all olev metsamaa on sellest üks kolmandik. Looduskaitseseadusesse lisatakse, et kaitse all on ka 30 protsenti merest," ütles Sutt.

"Loodan, et saame edasi siit usaldust ehitama hakata. Kesktee looduse ja metsa vahel on tähtis ja nii oleme selle proportsiooni ka sättinud," ütles minister.

Valitsus arutas ka ettevõtjate soovi, et kevadine pesitsusrahu kehtiks edaspidi vaid kaitsealadel.

"Pesitsusrahu osas jääme seisukohale et ootame Euroopa kohtu otsuse, seni jätkab vabatahtlik pesitsusrahu korraldus erametsades, RMK metsades jätkub pesitsusrahu," sõnas Sutt.

Rääkides metsade majandamisest piiranguvööndites, ütles Sutt, et valitsus toetab senise korra jätkumist.

"Seal võib majandamine jätkuda väikeses mahus keskkonnaameti loaga ja juhtumi põhiselt. Plaanist keelata uuendusraied piiranguvööndis täielikult me loobume. Säilib paindlikkus loodukaiste ja majandamise eesmärke arvestades. Keskkonnaameti lähenemine on rätsepaülikoona põhimõttel," rääkis Sutt.

Valitsuse majanduskabinet arutas neljapäeval Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu esitatud ettepanekute paketti, mille on heaks kiitnud ka valitsust nõustav ettevõtjate nõukoda. Ettepanekute eesmärk on suurendada sektori investeerimiskindlust ja tõsta majanduse konkurentsivõimet, tagades samal ajal looduskaitseliste väärtuste säilimise.