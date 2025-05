Iisrael: Hamas tahtis 7. oktoobri rünnakuga nurjata Iisraeli-Saudi kokkuleppe

Iraani toetatud Hamasi rünnak, mille käigus tapeti ligi 1200 inimest ja 251 rööviti, vallandas Iisraeli relvajõudude rünnaku Gaza sektorile seal tegutsevate Hamasi võitlejate hävitamiseks, milles on Gaza tervishoiuasutuste andmetel nüüdseks hukkunud üle 60 000 palestiinlase ja mis on viinud territooriumi varemetesse. See on õhutanud Iisraeli-vastast viha kogu araabiamaailmas ja kaugemalgi, peatades vähemalt praegu normaliseerimise suunas liikumise.

Iisraeli sõjavägi väidab, et leidis 2. oktoobril 2023 toimunud Hamasi juhtkonna kohtumise protokolli, kus Hamasi üks juhte Yahya Sinwar ütles, et Iisraeli ja Saudi Araabia suhete normaliseerimise takistamiseks on vaja erakordset tegu, kirjutas USA väljaanne The Wall Street Journal (WSJ) laupäeval.

Gazas toimunud Hamasi poliitbüroo koosoleku protokollis tsiteeritakse Sinwari sõnu: "Pole kahtlustki, et Saudi Araabia ja sionistide suhete normaliseerimisleping edeneb märkimisväärselt." Ta hoiatas, et kokkulepe avab ukse enamikele araabia- ja islamiriikidele sama tee käimiseks.

Sinwari ja Hamasi jaoks, kes on kutsunud üles Iisraeli täielikult hävitama ning Jordani jõe ja Vahemere vahele Palestiina riigi loomisele, oli see vastuvõetamatu. Sinwar ütles, et on aeg käivitada rünnak, mida on planeeritud kaks aastat.

Tema sõnul pidi rünnaku eesmärk olema tuua suur muutus või strateegiline nihe piirkonna arengus Palestiina küsimuses. Ta lootis abi saada teistelt Iraani toetatud jõududelt, mis kuuluvad Iisraeli-vastase vastupanu telje koosseisu.

Hamas ei vastanud küsimusele dokumendi autentsuse või selle sisu kohta. Araabia luureametnikud, kes on tuttavad Hamasi ja selle dokumentidega, ütlesid, et dokument näib olevat ehtne, nagu ka teised, mida Iisraeli sõjavägi väidab Gazast leidnud olevat.

Need dokumendid, millega WSJ tutvuda sai, näitavad Hamasi juhtide seas kasvavat muret USA vahendatud Iisraeli ja Saudi Araabia läbirääkimiste edenemise pärast. Kõigi kolme riigi ametnikud ütlesid 2023. aastal, et erimeelsused vähenevad.

Äsjane Hamasi dokumentide kogu lisab uue lüli sündmuste ahelasse, mis viis 7. oktoobrini 2023, mis oli iisraellaste jaoks surmavaim päev pärast Iisraeli riigi asutamist, märkis WSJ.

Leht on Hamasi ja Hezbollah' kõrgematele liikmetele viidates juba varem teatanud, et 2. oktoobril 2023 toimus Beirutis ka üks teine rünnakuga seotud kohtumine, kus osalesid Hamasi esindajad ja Iraani julgeolekuametnikud. Iraan kiitis kavandatud rünnaku heaks, ütlesid need isikud. Teised Hamasi ja Hezbollah' ametnikud on seda vaidlustanud, väites, et rünnaku üksikasju, sealhulgas ulatust ja kuupäeva, hoidis Hamasi Gaza sõjaline tiib saladuses.

Iraani ja Hezbollah' kõrgemad ametnikud olid arutanud rünnakuvõimalusi Hamasiga alates 2021. aasta suvest. Iraan andis Hamasile pika aja jooksul ka relvi, raha ja väljaõpet, sealhulgas lahingukoolitust enne 7. oktoobrit, väidavad mitme riigi luureametnikud.

Kuid Teheran ja Hezbollah' tegid Hamasile selgeks, et nad ei taha Iisraeliga otsesesse ja täiemahulisse sõtta sattuda, väidavad nii Iisraeli kui teiste riikide luureametnikud.

Paljud 7. oktoobri rünnakute planeerimisega otseselt seotud isikud on nüüdseks surnud. Iisraeli väed tapsid Sinwari Gazas eelmise aasta oktoobris. Enamik teisi Hamasi tippjuhte Gazas on samuti tapetud, sealhulgas mõned, kes viibisid 2. oktoobri poliitilise büroo koosolekul, näiteks Marwan Issa.

Iisrael on tapnud ka eksiilis viibivaid Hamasi tippjuhte, sealhulgas Ismail Haniyehi, kes oli koos Sinwariga liikumise kõige mõjuvõimsam isik. Teisipäeval oli Iisraeli õhurünnak Gazas suunatud Sinwari venna Mohammedi vastu, kes oli Hamasi sõjaliste operatsioonide juht, kuid polnud selge, kas ta tapeti.

Teiste Iisraeli sõjaväe leitud ja WSJ nähtud Hamasi sisedokumentide hulgas oli 2023. aasta septembri aruanne, milles soovitati konflikti eskaleerimist Läänekaldal ja Jeruusalemmas, et muuta Saudi Araabia ja Iisraeli suhete normaliseerimine raskemaks.

Teiste Iisraeli sõjaväe leitud Hamasi dokumentide hulgas on ka raport, mis hoiatas, et Araabia-Iisraeli suhete normaliseerimine hävitaks Palestiina lootused ning poliitiline analüüs, mis soovitas konflikti eskaleerimist Läänekaldal ja Jeruusalemmas.

Aruandes väljendati umbusaldust Saudi Araabia lubaduste suhtes kaitsta Palestiina huve, nimetades neid nõrkadeks ja piiratud sammudeks, Hamasi neutraliseerimiseks ja tema võitluse peatamiseks normaliseerimise vastu.

Saudi Araabia suhted Iraani toetatud Hamasiga olid olnud jäised sellest ajast peale, kui Hamas haaras vägivaldselt Gaza sektori kontrolli rivaali Palestiina rühmituse Fatah' käest.

Hamasi sõjaväe juhtkonna koostatud raport augustist 2022, mis on tähistatud kui salajane, järeldab: "Liikumise kohuseks on saanud end ümber positsioneerida, et säilitada Palestiina püsimajäämine araabiariikide laiaulatusliku normaliseerimislaine valguses, mille peamine eesmärk on Palestiina teemast loobumine."

Vastuseks tugevdas Hamas oma koostööd Hezbollah' ja teiste Palestiina sõjaväeliste rühmitustega, öeldakse raportis.

Saudi Araabia ja Iisraeli suhete normaliseerimine tähistaks Iisraeli poliitilise positsiooni suurimat muutust Lähis-Idas pärast rahulepingute allkirjastamist Jordaania ja Egiptusega aastakümneid tagasi. 2020. aastal sõlmis Iisrael ka täielikud diplomaatilised suhted Araabia Ühendemiraatide ja Bahreiniga, lepingud, mida tuntakse Abrahami kokkulepetena.

Kuid kokkulepe Er-Riyadiga on pikka aega olnud Iisraeli ja Washingtoni peamine eesmärk, kuna selle toel saaks USA moodustada piirkondliku koalitsiooni Iraani ohjeldamiseks.

Suur hukkunute arv Gazas ja hävingu ulatus on muutnud aga nüüdseks Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmani poliitilist arusaama. Prints on viimase aasta jooksul mitmetele väliskülalistele öelnud, et ta ei saa normaliseerimisega jätkata, kui Iisrael ei täida kahte tingimust: Gaza sõja peatamine ja diplomaatilise protsessiga nõustumine, mis viiks lõpuks Palestiina riigini.

Kuid 7. oktoobri rünnak karmistas ka Iisraeli hoiakuid, potentsiaalselt veel aastateks. Palestiina riiklusest on saanud enamike Iisraeli poliitiliste jõudude jaoks tabu.

Dokumentide hulgas, mille Iisraeli sõjavägi väidetavalt leidis, on ka Hamasi töökuulutus 2022. aasta oktoobrist, milles otsitakse inimest, kes juhiks diplomaatilisi jõupingutusi suhete normaliseerimise nurjamiseks. Pole selge, kuhu kuulutus postitati või kui palju selle töö eest maksta lubati.