Venemaa valmistub tõrjuma lääne survet varilaevastikule Läänemerel

"Venemaa Merenduskolleegiumi presiidiumi koosolekul arutati vastumeetmeid Läänemere laevaliikluse piiramise katsetele. Ettevalmistatud ettepanekuid toetas Venemaa Föderatsiooni president," ütles Patrušev.

NATO suurenenud aktiivsuse taustal Läänemerel tegeleb lääs tegelikult piraatlusega, lisas Patrušev, kes töötas varem Vene julgeolekunõukogu sekretäri ja enne seda Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) direktorina.

Viimase näitena piraatlusest tõi ta Eesti mereväe katse pidada Soome lahes kinni Vene lastiga kaubalaev Jaguar.

Patrušev juhatas esmaspäeval Vene Merenduskolleegiumi presiidiumi istungit, mis oli pühendatud Ust-Luga sadama infrastruktuuri arendamisele ja turvalisusele ning transpordi- ja logistikateede mitmekesistamisele võimalike Läänemere laevaliikluse piirangute kontekstis, vahendas Vene riiklik teadeteagentuur TASS. Kohtumine toimus Venemaa presidendi Vladimir Putini korraldusel, lisas TASS.

Vene Merenduskolleegiumi esimees väitis kohtumisel, et lääneriigid püüavad rahvusvahelist õigust rikkudes rahvusvahelistes vetes Venemaa lasti vedavaid laevu kontrollida.

"Lisaks sõjalise pinge tekitamisele Läänemerel jätkavad lääneriigid Venemaa suhtes sanktsioonidega survestamise poliitikat, et raskendada Vene kaupade liikumist rahvusvahelise meretranspordi abil ning hauvad plaane meie laevade läbipääsu blokeerimiseks rahvusvahelistes väinades," ütles Patrušev.

"Rahvusvahelist õigust rikkudes püütakse rahvusvahelistes vetes kontrollida laevu, mis veavad kaupu Venemaa huvides. Selleks kohandatakse regulatiivset raamistikku," märkis Patrušev.

"NIi üritavad Eesti võimud kriitilise veealuse taristu, sealhulgas majandusvööndis asuva veealuse taristu ohustamise ennetamise ja keskkonnaohutuse tagamise ettekäändel kinni pidada Venemaa sadamatesse suunduvaid laevu. Samal ajal on Eesti võimudel seadusandlike uuenduste põhjal õigus avada tuli "ohtlikult manööverdavate laevade" pihta," rääkis Vene presidendiabi.

"Praegu tagab Balti laevastik oma positsioone tugevdades usaldusväärselt laevaliikluse ohutuse ja hoiab ära ebasõbralike riikide merevägede provokatsioonid," lisas Patrušev.

Patrušev kutsus üles tugevdama olulise meretaristu kaitset Leningradi oblastis

Venemaa Merenduskolleegiumi esimees märkis, et kasvav oht Vene transpordi- ja logistikataristu tegevusse sekkumiseks nõuab uute kaitsemeetmete vastuvõtmist.

"Arvestades keerulist sõjalis-poliitilist olukorda Läänemerel, on Leningradi oblastis asuvate kriitilise tähtsusega mereinfrastruktuuri rajatiste turvalisuse tagamise küsimus terav. Kasvavad ohud transpordi- ja logistikainfrastruktuuri tegevusse loata sekkumiseks, sealhulgas sabotaaž ja terroriaktid, sealhulgas mehitamata õhusõidukite ja laevade abil, nõuavad lisakaitsemeetmete vastuvõtmist," rõhutas Patrušev.

Tema väitel kasvavad NATO-st lähtuvad ohud kiiresti, alliansi mereväe kohalolek ning selle lahingu- ja luurepotentsiaal Läänemerel suureneb.

Sellest lähtuvalt loetles ta juba rakendatud meetmeid.

"Praegu on korraldatud Leningradi oblastis asuvaid meresadamaid läbiva transpordi turvalisuse tagamise süsteem. Üksikud mereterminalid on ostnud ja paigaldanud elektroonilise sõjapidamise varustust. Kriitilise infrastruktuuri rajatiste kaitse tugevdamiseks on loodud ühtse riikliku keskuse operatiivstaabi regionaalne segment," ütles Patrušev.

"Samuti on tagatud usaldusväärne side ühtse riikliku keskuse operatiivpeakorteriga. Välja on töötatud ja rakendatud eeskirjad kriitilise infrastruktuuri rajatiste jälgimiseks ja teavitamiseks ühtse riikliku hädaolukordade hoiatamise ja likvideerimise süsteemi, staabiväliste tsiviilkaitseüksuste ja staabiväliste päästeüksuste kõrgendatud valmisolekusse panemiseks. Välja on töötatud laevade kontrollimise kord kõrvaliste esemete ja lõhkeainete avastamiseks," lisas presidendi abi.

Pärast töökohtumist Patruševiga ütles Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko, et Ust-Luga terminalide kaudu eksporditavad Vene kaubad jõuavad vähemalt pooltesse maailmast riikidesse. "Ja koos majanduskasvuga kaasnevad ka uued riskid," märkis piirkonna juht oma Telegrami kanalis. "Lisaks logistikaga töötamisele on Ust-Luga nüüdseks katsepolügoon turvalisuse tagamise haavatavuste otsimiseks ja testimiseks. See seisneb õhutõrjesüsteemide aktiveerimisaja lühendamises neljakordselt alates mehitamata õhusõiduki tuvastamisest; laevade varustamises elektroonilise sõjapidamise varustusega ja sukeldumiskontrollides."

Drozdenko tänas föderaalteenistusi, ettevõtteid, kaaskubernere ja isiklikult Patruševi nende tähelepanu eest piirkonnale ja toetuse eest Ust-Luga sadama infrastruktuuri turvalisuse tõstmisele.

Vaatleja: eskaleerib ju Moskva!

Patruševi avaldusi sotsiaalmeedias kommenteerinud Ukraina julgeolekuekspert Anton Gerashchenko leidis, et tegelikult eskaleerib olukorda Läänemerel just Venemaa ja tõi selle näiteks, kuidas Vene relvajõud pidasid mai keskel kinni Sillamäe sadamast lahkunud Kreeka tankeri Green Amire. Venemaa varilaevastiku tankeri Jaguar kaitsmiseks sisenesid NATO õhuruumi Vene hävitajad Su-35S ja tiirutasid laeva kohal.

"On selge, et olukord piirkonnas eskaleerub. Me võime ainult arvata, millistest "meetmetest" Venemaa räägib. Rootsi ja Soomega liitunud NATO riikidel on palju lihtsam sulgeda Venemaa väljapääsud Läänemerest," kirjutas Gerashchenko.

Chairman of the Maritime Board Nikolai Patrushev, at today's meeting of the Presidium of the Russian Maritime Board, accused the West of escalation in the Baltic Sea:



"Against the background of increased NATO activity in the Baltic Sea, Westerners are actually committing acts of… https://t.co/NVCR285udm pic.twitter.com/3Qfg2BNv1r — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 26, 2025

"Ilmselt tuleb Patruševi ähvardusi käsitleda mõelduna peamiselt Venemaa kodumaisele publikule, et säilitada ultrapatriootilist meelestatust. Vahepeal jätkab Venemaa oma tuhande noalöökide taktikat ja hübriidsõda," lisas ta.