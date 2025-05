Times: Trumpil võis õigus olla, kui ta Putinit hulluks nimetas

USA president Donald Trump kritiseeris hiljuti Vladimir Putinit ja ütles, et Venemaa režiimi juht on täiesti hulluks läinud. Ajaleht The Times kirjutab, et seekord võis Trumpil isegi õigus olla, kuna Putini vaimne tervis tekitab üha rohkem küsimusi.

Trump on varem saanud kriitikat, sest teda peetakse Putini suhtes liiga leebeks. Venemaa aga jätkab Ukraina linnade pommitamist, mis viitab, et Putinil pole kavatsust sõda lõpetada. Trump leiab nüüd, et Putiniga on midagi juhtunud ja ütles, et ta on täiesti hulluks läinud.

Mõned vaatlejad küsivad, miks Trumpil läks selle mõistmiseks üldse nii kaua aega. Teised vaatlejad muretsevad, et Trump võib lähiajal jälle meelt muuta. The Times toob samas välja, et Putini vaimne tervis tekitas juba varem küsimusi.

Näiteks praegune USA välisminister Marco Rubio seadis juba 2022. aasta veebruaris Putini mõistuse kahtluse alla. Toona oli Rubio USA senati luurekomisjoni asejuht ning andis märku, et Putini vaimse tervisega pole kõik korras.

"Soovin, et saaksin rohkem jagada, aga praegu võin öelda, et paljude jaoks on üsna selge, et Putiniga on midagi valesti," ütles Rubio.

Putini endine nõunik ja Vene politoloog Gleb Pavlovski kordas seejärel Rubio kommentaare.

"Eelmine Putin poleks seda teinud. Ta oli väga selge mõistusega inimene. Aga see kõik on kadunud. Tal on Ukraina suhtes kinnisidee, mida tal varem polnud," ütles Pavlovski.

Mõned vaatlejad on eeldanud, et Putin soovib meelega jätta endast hullunud ja ebastabiilse diktaatori kuvandit. Nii proovib Putin hirmutada lääneriike. Samas pole Putin nõus pakkuma Trumpile diplomaatilist võitu ning jätkab Ukraina tsiviilelanike terroriseerimist.

"Putini viha ukrainlaste vastu on nii suur, et ta ei suuda tegutseda Venemaa jaoks kõige paremal viisil. Ta tahab näha nende linnu põlemas, lapsi nutmas. Kui inimene kaotab enesekontrolli, ei lõpe see tema jaoks hästi," kirjutas Putini endine kõnekirjutaja Abbas Galljamov.

Putin oli pandeemia ajal kaks aastat isolatsioonis. Kõik, kes Putiniga kokku puutusid, pidid järgima karantiinimeetmeid. Toona suhtles ta väheste inimestega, nende seas oli näiteks ka Nikolai Patrušev. Viimane on varem avalikult levitanud jaburaid vandenõuteooriaid.

Pole siiski selge, kui kaua Trump peab Putinit hullumeelseks. Trump kipub oma arvamust sageli muutma.

"See kõlab hästi, et Trump ütles, et Putin on hull. Aga kindlasti leiab Trump homme, et Vladimir on suurepärane mees, kellega saab äri ajada, kui see veresaun on läbi. Ja kui ajakirjanikud küsivad, kas mitte tema polnud see, kes Putinit hulluks nimetas, ajab Trump silmad suureks ja ütleb: Kes? Mina? Järgmine küsimus palun," ütles Venemaa opositsiooniline ajakirjanik Dmitri Kolezev.