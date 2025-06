Ühendkuningriik hangib kaitsevõime tugevdamiseks juurde 12 allveelaeva

Briti peaminister Keir Starmer, nagu ka teised Euroopa juhid, kiirustab riigi sõjalise võimekuse tõstmisega pärast seda, kui USA president Donald Trump nõudis Euroopalt, et see peab võtma suurema vastutuse oma julgeoleku eest.

Esmaspäeval avaldatud strateegilises kaitseülevaates kutsutakse Ühendkuningriigi relvajõude üles liikuma sõjapidamisvalmiduse seisundisse ja pöörama tagasi külma sõja järgne sõjalise võimekuse allakäik.

"On saabunud hetk muuta seda, kuidas me end kaitseme," ütles Starmer Šotimaal Govanis asuvas laevaehitusettevõttes BAE Systems tehasetöötajatele esinedes, lisades, et ta lõpetab Briti relvajõudude õõnestamise.

"Kui meid ähvardavad otseselt riigid, millel on arenenud sõjavägi, on kõige tõhusam viis neid heidutada ise valmis olles," lisas ta.

Vaatamata viimaste aastate sõjalise eelarve kärpimistele on Ühendkuningriik koos Prantsusmaaga endiselt Euroopa juhtivaid sõjalisi jõude, kusjuures selle armee aitab kaitsta ka NATO idatiiba, sealhulgas Eestit ja merevägi säilitab kohaloleku India-Vaikse ookeani piirkonnas.

Siiski on 70 860 väljaõppinud sõduriga Briti armee väikseim pärast Napoleoni ajastut (200 aastat tagasi – toim.) ja valitsus on öelnud, et see tuleb kasvavate strateegiliste ohtude tõttu uuesti üles ehitada.

Eelmise aasta juulis ametisse saanud Starmer on juba kärpinud rahvusvahelise abi eelarvet, et rahastada kaitsekulutuste suurendamist 2,3 protsendilt 2,5 protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP) 2027. aastaks, eesmärgiga jõuda pikemas perspektiivis kolme protsendini.

Starmer on püüdnud suuremaid kaitsekulutusi esitada kui võimalust töökohtade ja rikkuse loomiseks, samal ajal žongleerides tõsiselt pingelise riigirahanduse, aeglaselt kasvava majanduse ja väheneva populaarsusega üha rahulolematumate valijaskonna seas, märkis uudisteagentuur Reuters.

Briti kaitseülevaate autorid, keda juhtisid endine NATO peasekretär George Robertson ja Valge Maja endine Venemaa teemade nõunik Fiona Hill, ütlesid, et suuremad kulutused on võimaldanud neil koostada 10-aastase sõjalise programmi.

Soovitused hõlmavad uusi tehaseid ja uut relvastust

Aruande 62 soovituse hulgas, mille valitsus heaks kiidab, on vähemalt kuue laskemoonatehase ehitamine, kuni 7000 Suurbritannias toodetud pikamaarelva hankimine ja uute lahinguvälja sidesüsteemide kasutuselevõtt.

Küber- ja elektromagnetilise võitluse väejuhatus saab ülesande tõsta kaitse- ja ründevõimekust pärast seda, kui Briti relvajõudude sidevõrgud on viimase kahe aasta jooksul silmitsi seisnud enam kui 90 000 küberrünnakuga.

Ühendkuningriik ehitab ka kuni 12 järgmise põlvkonna ründeallveelaeva – mis on küll tuumajõul töötavad, kuid kannavad tava-, mitte aga tuumarelvi, et asendada alates 2030. aastate lõpust praegust seitsmest alusest koosnevat laevastikku, mis on välja töötatud Briti, USA ja Austraalia julgeolekupartnerluse AUKUS raames.

Plaan 12 Astute-klassi tuumaallveelaeva ehitamiseks peaks valmima 2030. aastaks ning edaspidi lastakse iga 18 kuu tagant vette uus allveelaev. Need laevad tuumarelvi ei kanna, kuid on relvastatud tiibrakettide ja tavalõhkepeadega torpeedodega.

Ajakirja UK Defence Journal andmetel kujutab see samm, mille eesmärk on tugevdada riigi julgeolekut kasvavate üleilmsete ohtude ees, endast Briti merejõudude märkimisväärset tugevnemist võrreldes kuningliku mereväe praeguse tuumaallveelaevaga laevastikuga.

Kuninglikul mereväel on ka neli Vanguard-klassi strateegilist tuumaallveelaeva, millest igaüks on võimeline kandma 16 USA-s toodetud Trident II D5 mandritevahelist ballistilist raketti. Raketid on relvastatud Briti tuumalõhkepeadega. Ühendkuningriigi arsenalis on neid kokku 260.

Olemasolev relvastumis programm läheb enne järgmisi valimisi, mis toimuvad 2029. aastal, maksma 15 miljardit naela.

"Uute tipptasemel allveelaevadega, mis patrullivad rahvusvahelistes vetes, ja meie enda tuumalõhkepeade programmiga Briti kaldal muudame Suurbritannia turvaliseks kodus ja tugevaks välismaal," ütles kaitseminister John Healey.

Uute allveelaevade soetamise väljakuulutamine tõstis kaitsekontsernide Babcock, BAE ja Rolls Royce aktsiahindu.