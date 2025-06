Pere süüdistas teravalt Ossinovskit ja Isamaad

"Linnapea pole suutnud ette võtta olulisi reforme, ja on teinud esmajoones enda erakonna asju, seejärel pea kõike, mida on nõudnud Isamaa. Eesti 200 ja Reformierakond on olnud leplikud. Liigagi, ütleks mina," kirjutas Pere sotsiaalmeedias.

Pere märkis, et koalitsioonipartnerid on viimastel päevadel nii Reformierakonda kui ka teda isiklikult süüdistatud koalitsiooni lõhkumises. "Oleme erakonnana tegutsenud usus, et teha häid ja vajalikke otsuseid meie linlaste parema elu jaoks. Milleks selline kambakas? Lõpetame selle ummikseisu, läheme edasi ja teeme vajalikud asjad ära. Ja parem koos," sõnas Pere.

Pere rääkis, et sel nädalal ei juhtunud midagi skandaalset ning et volikogus muudatusettepanekute tegemine on avalik asi, viidates Reformierakonna fraktsiooni lisaeelarvesse tehtud muudatusettepanekutele, mis muudaksid lasteaiakohad lapsevanematele priiks.

Tüli lasteaiakohtade ümber

Reformierakonna selleteemaline pressiteade jõudis ajakirjanike postkasti esmaspäeval kell 6.30, millele järgnes kell 07.53 saabunud Keskerakonna samasisuline pressiteade. See käivitas koalitsioonipartnerite, aga eelkõige Sotsiaaldemokraatide üsna terava reageerimise.

Sotside aseesimees, linnapea Jevgeni Ossinovski ütles näiteks, et Reformierakonna fraktsiooni samm näitab umbusaldust linnavalitsuse suhtes ja Reformierakonna lähenemist Keskerakonnale kohalike valimiste eel. "On selge, et korraga ei saa erakond kahes koalitsioonis olla," lausus Ossinovski ka teisipäevasel linnavalitsuse pressikonverentsil otse Pärtel-Peeter Pere kõrval istudes.

Pere rõhutas reedel et Reformierakond seisab Tallinnas lasteaia kohatasu kaotamise eest aastast 2017. "Miks? Et teha kõik selleks, et tagada keskkond, kus oleks kindlus luua pere ja kasvatada lapsi. Selle juurde käib ka põhja-euroopalik linnaruum, kodulähedane lasteaia- ja koolivõrk," ütles ta.

"Kui vaatame aga tagasi möödunud aastale, oleme olnud koalitsioonipartneritena mõistlikud, et mitte öelda järeleandlikud. Terve aasta on olnud strateegia püsida koos. Oleme kodurahu huvides korduvalt pidanud tõdema, et hoolimata meie valmisolekust ja soovist ei saa konsensuse puudumisel edasi minna ei Tallinna haiglate ühendamisega, teenusmaja loomisega, Põhja-Tallinna üldplaneeringu vastu võtmisega, parkimisnormatiivi muutmisega, ei tea kui mitme detailplaneeringuga, 16 kooli ümbruse ohutuks muutmisega, rattaradade ja ülekäiguradade joonimistega. Näiteks, koalitsioonileppes seisab jalakäijate ohutuse eest seismine ning pealinna muutmine Euroopa kõige peresõbralikumaks. Kuid selle linnavalitsuse panus liiklusohutusse on väiksem kui eelmise oma," lausus Pere.

"Isamaa on väga edukas minu nime määrimisel"

Pere rääkis, et tema aadressil on kõlanud spinne, meediatorme, isiklikke rünnakuid ja süüdistusi.

"Isamaa on olnud väga edukas oma agenda ajamisel. Täpselt sama edukad on isamaalased olnud minu nime määrimisel. Viimati käisid nad agaralt maikuus rääkimas meediamajadele, kuidas minu pärast läheb augustis Tallinnas tänavalgustus pimedaks," sõnas Pere.

"Nimelt hilines üks tänavavalgustuse hange vaidlustuse tõttu, ehkki selleks ettenähtud riskiplaanid olid paigas, tagavaralepingud valmis pandud. Asi oli kontrolli all. Skandaali vältimiseks soovis aga linnapea teenuse hoopis munitsipaliseerida, mitte enam hanke teel seda turult tellida. Siis saaks ilma skandaalita. 20. mail ilmusidki lood, mis olid tehtud linnavalitsusest Isamaa poolt lekitatud kabinetimaterjalide põhjal. Taotlus oli selge: Pere ei saa hankega hakkama, tänavad lähevad pimedaks," lausus Pere.

"Ma ei saanudki hakkama: oleksin pidanud toosama päev panema kanna maha ja ütlema, et nüüd on küll igasugune põhjus kadunud selle teenuse munitsipaliseerimiseks. 26 miljoni eurot eest viieks aastaks. Suvel kuuleme sellest kindlasti veel - lugu on ju magus ja kõigile arusaadav. Mis sest, et lugu ennast pole, sest tänavavalgustus pole kordagi olnud löögi all," rääkis Pere.

Pere: Reformierakonda on mugav vihata

"Ma saan aru, et Reformierakonda on lihtne ja mugav vihata. Veel lihtsam on sildistada kolm ühe vastu oma koalitsioonipartnerit. Kõige lihtsam on tühistada inimest, kes oma lapsi rattaga kooli viib. Kõik vihkavad rattureid," kurtis Pere.

Pere sõnul on nüüd tagumine aeg võtta see linnavalitsus kokku ja juhtida.

"Nii palju asju on võimalik veel ära teha, ja kiirelt. Meil on vaja vastu võtta Põhja-Tallinna üldplaneering, rida detailplaneeringuid, tellida 10 trammi ja vastu võtta uus Tallinna heakorraeeskiri. Et leheföönid ei lärmaks tänavatel. Langetame otsuse, kas tõesti peab rajama Astangu-Mäeküla kaitseala 20 miljoni euro eest? Kehtestame uue parkimisnormatiivi, et iga uue korteri ehitamisega ei sunnita inimesi ostma kasutult seisvad parkimiskohti 35 000 euro eest tükk. Ja palun, kaotame lasteaia kohatasu. Olen öelnud, ka avalikult, et katteallikad saavad ju olla teised, oluline on pidada üheskoos aru. Kohalik omavalitsus saab ja peab andma oma panuse iibe kasvamiseks soodsa keskkonna loomisel. Kas polnud mitte Isamaagi soov iivet kasvatada?"

"Aitab sellest valimiste varastardist, aitab linnavalitsuse otsustamatusest. Koalitsioonilepe mitte ainult ei kehti, vaid vajab täitmist. Lahenduste leidmine ja meeskonna tööle panek on juhi ülesanne. Teeks nüüd teised kokkulepitud asjad ka ära," lõpetas Pere.