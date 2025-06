Rutte: NATO peab oma õhukaitset viiekordistama

"Me näeme Ukrainas, kuidas Venemaa korraldab õhuterrorit, seega tugevdame meie taevast kaitsvat kilpi. Meie sõjaväelased vajavad täiendavalt ka tuhandeid soomusmasinaid ja tanke, miljoneid suurtükimürske ning me peame kahekordistama oma võimeid, nagu logistika, tarne, transport ja meditsiiniline tugi," ütleb ta oma kõnes, mille väljavõtteid tema büroo esmaspäeval meediale jagas.

"Fakt on see, et vajame oma kollektiivkaitses kvanthüpet," seisab kõne mustandis. "Fakt on see, et meil peab olema rohkem jõude ja suutlikkust, et oma kaitseplaane täielikult ellu viia. Fakt on see, et oht ei kao isegi siis, kui sõda Ukrainas lõpeb."

Rutte peab oma kõne Londonis Chatham House'i mõttekojas.

NATO tippkohtumine toimub Haagis 24.–25. juunil ning sealt oodatakse otsuseid alliansi kaitsevõime ning kaitsekulude märgatavaks suurendamiseks.

Vaatamata üleskutsetest vaherahule, pole sõjategevus Ukrainas vaibunud ning ka USA president Donald Trump avaldab NATO-sse kuuluvatele Euroopa riikidele survet suurendada kaitsekulutusi, et piirkond oleks võimeline end vajadusel paremini kaitsma.

Mitmed riigid on öelnud, et nad on nõus kaitsekulutusi suurendama. Suurbritannia lubab suurendada 2027. aastaks kaitsekulutusi praeguselt 2,3 protsendilt sisemajanduse koguproduktist (SKP) 2,5 protsendile ja hiljem veel kolmele protsendile SKP-st.

Saksamaa on öelnud, et uute NATO eesmärkide saavutamiseks vajab ta juurde umbes 50 000 – 60 000 tegevväelast.

Moskva sarjas Rutte üleskutset suurendada NATO kulutusi õhutõrjele

Venemaa nimetas esmaspäeval enne NATO peasekretäri Mark Rutte oodatavat üleskutset suurendada 400 protsendi võrra kulutusi õhutõrjele allianssi "agressiooni instrumendiks".

"NATO tõestab ennast agressiooni ja vastasseisu instrumendina," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ajakirjanikele, kommenteerides plaani, mille Rutte peaks välja kuulutama esmaspäevasel Londoni visiidil.