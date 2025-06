Michal: ei saa eeldada, et peaminister pidanuks numbrikaameratest teadma

Endised siseministrid Lauri Läänemets ja Mart Helme on tunnistanud, et polnud politsei numbrituvastuskaamerate määrusest teadlikud, mistõttu ei saa eeldada, et ka peaminister seda teadma pidanuks, ütles peaminister Kristen Michal riigikogus arupärimistele vastates.

Michal ütles riigikogu ees politsei numbrituvastuskaamerate kohta esitatud küsimustele vastates, et tegu polnud valitsuse õigusakti, vaid siseministri määrusega.

"Endine siseminister Lauri Läänemets on avalikult öelnud, et ei teadnud, et selline süsteem on olemas. Varro Vooglaid on öelnud, et ka Mart Helme polnud sellest teadlik. Ei saa eeldada, et kui endised siseministrid polnud sellest määrusest teadlikud, et peaminister peaks olema," lausus ta.

Michal ütles, et tema hinnangul on vabadus oluline põhiõigus ehk inimene, kes pole rikkumist toime pannud, ei pea püsivalt andmebaasis olema.

Peaministri sõnul on PPA teenistuslik kontroll tuvastanud, et numbrituvastuskaameraid on kasutatud reeglipäraselt ja seadust järgides. Ka kohtupraktika näitab, et kaameratega kogutud andmeid saab kohtus kasutada.

Michali sõnul on põhiõiguste kaitse ja isikuandmete kaitse ajas arenenud ning nüüd peetaksegi õiguskomisjonis ja parlamendis ära debatt põhiõiguste kaitse üle.

"Vahel isegi toimivate süsteemide või arengute puhul peetakse samal teemal uuesti debatti," sõnas Michal. "Ja kui meil on põhiõiguste ja raske kuritegevuse piiramise omavaheline riive, tulebki ära sõnastada, kui palju õigusturvalisuse õigus neid kuritegusid peatada kaalub üles kellegi privaatsusõiguse numbrituvastuse puhul."

Peaminister resümeeris, et numbrituvastuskaamerate üle peetav debatt pole traagika, vaid võimalus. Ta möönis, et seda debatti oleks võib-olla pidanud viis või kümme aastat tagasi pidama, ent seda ei tehtud ja nüüd ongi aeg seda teha.