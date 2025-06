EL ja Ühendkuningriik jõudsid kokkuleppele Gibraltari staatuses

Hispaania lõunatipus asuva Gibraltari enklaavi, mis on olnud Briti võimu all alates 18. sajandist, ja Hispaania vahelise piiri valvamine on olnud vaidlusküsimus pärast seda, kui britid 2016. aastal EL-ist lahkumise poolt hääletasid.

"Tõeliselt ajalooline verstapost: EL-i ja Ühendkuningriigi poliitiline kokkulepe Gibraltari tulevaste suhete kohta. See on kasulik kõigile ja loob meie suhetes aluse uuele peatükile," ütles Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Maroš Šefčovič.

A truly historic milestone: an EU-UK political agreement on the future relationship concerning Gibraltar.



This benefits everyone and reinforces a new chapter in the relationship.



Our joint statement with @jmalbares @DavidLammy @FabianPicardo https://t.co/0rV6xLv0r2. pic.twitter.com/z3oIt0CMYO