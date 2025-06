Tartu linn kavatseb järgmisel kolmel aastal tõsta maamaksu

Selle aasta alguses jõustus uus maamaksuseadus, mis andis kohalikele omavalitsustele õiguse tõsta maamaksusummat aastas 10-100 protsendi ulatuses. Tartu linn kavatseb järgmisest aastast tõsta maamaksu kuni 50 protsendi ulatuses ja seda kuni 2028. aastani. See tähendab, et ühelgi krundil ei saaks maamaks aastas tõusta rohkem kui 50 protsenti.

Linnavalitsuse ettepanek on kehtestada elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule ühe-protsendiline, maatulundusmaa teistele kõlvikutele poole-protsendiline ning nimetamata otstarbega maale kahe-protsendiline maksumäär, mida arvestatakse maa väärtusest. Seejuures saavad tartlased maksuvabastust kodualuse maa eest kuni 500 euro ulatuses.

"Nõndanimetatud Robin Hoodi või kohaliku omavalitsuse rahastusmudeli muutmine võtab meil nüüd selle ja järgneva kolme aastaga linnaeelarvest ära 14 miljonit. Ehk see maamaksu osa katab ainult väikest osa sellest," sõnas Tartu abilinnapea Meelis Leidt (Isamaa).

Maamaksu tõus toob linnaeelarvesse täiendavalt järgmisel aastal 1,7 miljonit eurot. Kogutulu maamaksust küündib 2026. aastal pea viie miljonini. 2028. aastaks peaks maamaksust linnaeelarvesse laekuma juba üle 11 miljoni euro.

Eesti 200 fraktsiooni arvates peaks maksurahaga eelarve-aukude lappimise asemel hoopis kulusid kärpima ning maamaksuga kogutava raha peaks suunama teede ja tänavate hooldusesse.

"Linnaelanikuna tahaks ma näha, et see lisaraha, mis sellest maksust tuleb, läheks näiteks kõnniteede hooldusse. Tartu kõnniteed on ju talviti katastrofaalses seisus. Teised omavalitsused on nüüd võtnud selle suuresti linna peale. Tartus selles suunas mingeid samme ei tehta," ütles linnavolikogu liige Pärtel Piirimäe (Eesti 200).

Rahvuslased ja konservatiivid on Eesti 200-ga sama meelt.

"Mõte oleks see, et see raha suunatakse just sellisesse kohta. See oleks see, mis tagaks linnainimestele suurema rahulolu ja ka parema mõistmise, mida omavalitsus nende rahaga teeb. Ma arvan, et siin tuleb oluliselt kulutusi piirata. See on tänaseks selge, et kulutatakse tarbetute asjade peale ja raskel ajal tehakse ka projekte, mille väärtus on tugevalt küsitav," lausus linnavolikogu liige Silver Kuusik (EERK).