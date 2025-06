Hispaania tõrgub NATO-s kaitsekulutusi tõstmast

Hispaania peaminister Pedro Sanchez saatis NATO peasekretärile Mark Ruttele kirja, milles märgib, et kaitsekulutuste piirmäära seadmine viiele protsendile sisemajanduse kogutoodangust (SKT), nagu seda on nõudnud USA president Donald Trump, ei ole mõistlik ja võib lausa kahjuks tulla. Hispaania on üks väheseid alliansi liikmesriike, mis ei ole saavutanud isegi kümme aastat tagasi kokku lepitud kahe protsendi taset.