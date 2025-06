Kõlvart on valimisteni Tallinnas valmis erakondadeüleseks koostööks

"Meie jaoks see küll ei ole uudis, et koalitsioon on töövõimetu, sest see koalitsioon on töövõimetu juba algusest peale. Täna lihtsalt kriis süveneb ja erakonnad tegelevad valimiskampaaniaga," rääkis Kõlvart.

Küsimusele, kas Keskerakond on valmis Reformierakonnaga koalitsiooni looma, vastas Kõlvart, et mis saab peale valimisi, saavad öelda vaid valijad ning seda pole võimalik ette ennustada.

"Kas tuleb see sama koalitsioon, kus on mitu erakonda – ma arvan, et see soov on jätkuvalt olemas – või tuleb koalitsioon koos Keskerakonnaga, seda me praegu ei tea. Mis puudutab praegust olukorda, siis minu arvates iga päevaga olukord muutub hullemaks ja kui seda oleks võimalik kuidagi ära hoida ja Keskerakond oleks abiks, siis me loomulikult ei saa istuda ja lihtsalt vaadata, kuidas see asi laguneb," rääkis ta.

"Me ei ole kindlasti huvitatud mingist koalitsioonist. Kui oleks võimalik kokkulepe, ideaalis selles kokkuleppes võiksid osaleda kõik linnavolikogu fraktsioonid, et linn normaalselt funktsioneeriks valimisteni, siis me muidugi oleme valmis sellist kokkulepet toetama. Aga millega see praegune kriis lõpeb, seda ma ei oska öelda," lausus Kõlvart.

Kui Reformierakond plaanib linnapea Jevgeni Ossinovskile umbusaldust avaldada, siis Keskerakond sellega liituda ei kavatse, kuna on esitanud juba oma umbusaldusavalduse.

"Aga kas Reformierakonna kavatsus on reaalne või on see valimiskampaania mäng, seda me 21. juulil näeme, kui toimub istung ja meie poolt esitatud umbusaldus läheb hääletamisele," ütles Keskerakonna esimees.