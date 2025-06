Iraan lükkas tagasi IAEA juhi soovi külastada pommitatud tuumaobjekte

Iraan lükkas reedel tagasi ÜRO tuumajärelevalveagentuuri juhi Rafael Grossi taotluse külastada Iisraeli ja USA pommirünnakutes kahjustada saanud tuumaobjekte, öeldes, et see viitab "pahatahtlikule kavatsusele".

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) peadirektori Grossi "nõudmine külastada pommitatud objekte kaitsemeetmete ettekäändel on mõttetu ja võib olla isegi pahatahtlik", kirjutas Iraani välisminister Abbas Araghchi sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Iraan jätab endale õiguse astuda samme oma huvide, oma rahva ja oma suveräänsuse kaitsmiseks," lisas ta.

Araghchi kritiseeris taas Grossit isiklikult, et ta ei võtnud sõna Iisraeli ja USA rünnakute vastu. Iraani välisminister nimetas sellist käitumist IAEA juhi "kohustuste jahmatavaks reetmiseks".

Araghchi süüdistas IAEA peadirektorit "otseses kaasaaitamises Iisraeli ja USA ebaseaduslikele pommirünnakutele", kuna 31. mai raportis märgiti Iraani "mitterahuldavat" koostööd ÜRO tuumaagentuuriga.

Iraan otsustas katkestada suhted IAEA-ga. Araghchi ütles, et uus suhe IAEA-ga ei alga enne, kui "on võimalik tagada meie tuumategevuste turvalisus ja julgeolek".

Grossi kutsus esmaspäeval Iraani võime üles lubama oma inspektoritel pääseda ligi islamivabariigi tuumarajatistele eesmärgiga arvutada kokku kõrgrikastatud uraani varu.

Esiteks tuleb Grossi sõnul naasta läbirääkimistelaua taha ja lubada IAEA inspektoritel, kes täidavad ÜRO poolt tuumarelvaleviku vastase leppe valvuri rolli, naasta Iraani tuumarajatiste juurde ning arvutada kokku uraani varu.

Iraani uraani rikastamine on tekitanud rahvusvahelisel areenil pingeid juba aastakümneid. Lääneriigid näevad Teherani vastuolulises tuumaprogrammis ohtu ning usuvad, et rahumeelse arendustöö näilise sildi all püüab ajatollade režiim tegelikult luua tuumarelva. Teheran mõistagi eitab selliseid väiteid ning kinnitab, et neil on õigus tuumaenergiat rahumeelseks otstarbeks kasutada.