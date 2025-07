Ülikooli sisseastujate erialaeelistused püsivad suuresti muutumatuna

Tartu Ülikooli soovis sel aastal õppima asuda bakalaureuseastmesse umbes 11 300 ning magistriõppesse rohkem kui 3500 kandidaati.

Esimese astme avalduste arv on kasvanud 16 protsendi võrra, magistriõppes isegi peaaegu veerandi võrra, täheldas TÜ vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma.

Kaldma rääkis, et bakalaureuseastme populaarseimad erialad on psühholoogia, arstiteadus, majandus, lasteasutuse õpetaja ning füsioteraapia. Magistriõppe suurima kandidaatide arvuga erialad on õpetajakoolitus ja eripedagoogika.

Bakalaureuseõppes toimub osadel erialadel vastuvõtt ainult riigieksamite tulemuste põhjal, teistele tuleb teha sisseastumiseksam, lausus Kaldma. Magistriõppesse toimub vastuvõtt samuti sisseastumiseksamite alusel, lisas ta.

"Kõrghariduse esimesel astmel meil oli sel aastal 4,3 kandidaati õppekohale. Tartu Ülikoolis on lävend kombineeritud õppekohtade arvuga ehk juhul kui meil lävendi ületavaid kandidaate on vähem kui on õppekohtade arv õppekaval, siis teeme vastuvõtuotsuseid ka madalamate punktidega kandidaatidele," ütles ta.

Nendel esimese aasta õppekavadel, kus vastuvõtt on riigieksamite alusel, on rohkem kandidaate kui erialadel, mis nõuavad ka sisseastumiseksami edukat sooritamist.

Mõnedel õppekavadel on vähem kandidaate, kuna nende järele pole tööturul suurt nõudlust. Vähe avaldusi laekub bakalaureuseastmes näiteks saksa ja vene keele, antiikkultuuride, pärandtehnoloogia ning geoloogia, füüsika, semiootika ja kultuuriteooria magistriõppesse.

Tallinna Tehnikaülikool ehk TalTech on oma vastuvõtuavaldustega väga rahul, rääkis TalTechi õppeprorektor Henrdik Voll ERR-ile. Ta ütles, et sel aastal esitati 7720 kvalifitseeruvat avaldust. Voll lisas, et see on ligi 2000 kandidaati rohkem kui eelmisel aastal.

Esimese astme populaarseimad õppekavad on ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine, ärindus, elektroenergeetika ja mehhatroonika, IT süsteemide arendus ning küberturbe tehnoloogiad.

Magistriõppe populaarseimad kavad on: personalijuhtimine, juhtimine ja turundus, ärirahandus ja majandusarvestus ning äriinfotehnoloogia.

Voll sõnas, et TalTechis on kõrged vastuvõtulävendid. Nende ületajad saavad kohe pakkumise ülikooli, selgitas ta. Voll rõhutas, et ülikoolide sisseastumiskonkursse ei saa võrrelda, sest tingimused on erinevad.

"Kui lai matemaatika on sooritatud riigieksamina alla 50 puntki ja eesti keel ka alla 50 punkti, siin osadel kavadel on meil oluliselt kõrgemad lävendid, siis üliõpilased Tallinna Tehnikaülikooli ei saagi kandideerida," rääkis Voll.

Eesti Maaülikooli õppeosakonna juhataja Ina Järve märkis, et sel aastal esitati bakalaureuseastme 570 õppekohale ligi 2180 avaldust. Ka magistriastmesse esitatud avalduste arv on tema sõnul tõusnud.

Keskkonnakaitse õppekava soovijate arv on seevastu mõnevõrra vähenenud, täheldas Järve. Ta lisas, et võrreldes varasemaga on sellel aastal esimesel astmel ligi 150 avaldust rohkem.

Maaülikoolis on vastuvõtutingimused õppekavati erinevad, nentis Järve. "Baastingimusteks on riigieksamid, eesti keel ja matemaatika, sõltuvalt erialast, kas on vaja laia matemaatikat või kitsast matemaatikat. Enamus esimese astme erialadele on ka vastuvõtukatse motivatsioonikirja või testi näol," lausus ta.

Järve sõnas, et avaldusi esitati oodatust rohkem vaatamata sellele, et esimese astme vastuvõtutingimusi on karmistatud.