Pärnus lähevad erakonnad valimisvõitlusse inimeste toimetuleku parandajatena

Pärnu volikogus on praegu esindatud viis erakonda ja üks valimisliit, lisaks kaks erakonda mittekuuluvat volinikku.

Valimisliit Pärnu Ühendab läheb pärast praeguse linnapea Romek Kosenkraniuse liitumist Reformierakonnaga sügisel valimistele sama nimega ja vahepeal täienenud nimekirjaga.

"Eelmisest nimekirjast on meie ridades 15 liiget, aga oleme tööd teinud ja meie read on täienendud, uut värsket jõudu on pea poole võrra lisandunud," rääkis Meelis Kukk valimisliidust Pärnu Ühendab.

Praegu on valimisliidul Pärnu Ühendab volikogus kaheksa kohta. Koalitsioonis on oldud neli valimistsüklit. Eelseisvate valimiste põhiteemana näeb liit Pärnu asukoha ja looduslike võimaluste paremat ärakasutamist ja noorte meelitamist linna.

Meelis Kukk tõdes, et kuigi valimisliit on võimu juures olnud pikalt ja saanud kõige sellega ka tegeleda, on maailm dünaamiline. Kohalikke valimisi mõjutab ka riigis ja pealinnas toimuv

"Majanduslikud võimalused omavalitsustele on viimastel aastatel päris oluliselt ahenenud. See tähendab juhtimise efektiivistamist ja paremini sihitud arendustegevusi ja investeeringurahade kasutamist," lausus Kukk.

Volikogus kümmet kohta hoidva Reformierakonna ridades kandideeriv Romek Kosenkranius on erakonna linnapeakandidaat. Valimistele minnakse lubadusega luua kiiremad ühendused ehk siis toetada Rail Balticu valmimist ja Via Baltica ehitamist 2+2 radadega maanteeks. Samuti võiks kaitsevägi Pärnusse tagasi tulla ning linn peab toetama töökohtade loomist.

"Kohaliku omavalitsuse üks põhipingutus peab olema, et inimestel oleks tööd oma piirkondades. Mis tähendab, et me peame tegema tee invetseeringutele lihtsamaks, et asjaajamine oleks lihtsam, planeeringud, ehitusload oleks võimalikult lihtsalt kättesaadavad," rääkis Kosenkranius.

Sama teema tõi esile ka erakonna Isamaa esindaja Siim Suursild.

"Meieni on jõudnud väga paljude ettevõtjate suust info, et Pärnusse investeerimine on nii vaevarikas ja protsessid nii visad ja aeglased. Need protsessid tuleb kindlasti üle vaadata," ütles Suursild.

Praegu on erakonnal volikogus seitse kohta. Linnapeakandidaat loodetakse välja käia augusti esimeses pooles.

Suursild ütles valimisteemade kommentaariks veel, et linn on viimasel ajal kõvasti betooni valanud ning inimeste toimetulek on jäänud tagaplaanile.

"Kindlasti tahame vaadata ja pakkuda välja tugisüsteemi noortele lastega peredele, et aidata toimetulekut parandada. Võrreldes Tallinnaga on ju meie keskmised sissetulekud oluliselt väiksemad," tõdes Isamaa esindaja.

Keskerakonna Pärnumaa piirkonna esimees Avo Keel ütles, et praeguse koalitsiooni tegevuses valitseb palju segadust. Keskerakond lubaks valijatele paremat juhtimiskvaliteeti. Nimekirjade koostamine ja programmi kokkupanemine käib. Keel prognoosib, et enne valimisi tuleb erakondades ja valimsiliitudes veel liikumisi.

"Ehk me hakkame kindlasti nägema neid nn värvivahetajaid, kuidas nende maailmapilt hakkab ühtäkki selginema. Seda soovitan inimestel kindlasti jälgida," sõnas Keel.

EKRE-st lahkunud liikmetest tekkinud ja volikogus kolme liikmega esindatud Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid lähevad valimistel välja oma nimekirjaga. Ringkonna esimees Helle Kullerkupp ütles, et nimekiri on peaaegu koos.

"Pärnu linnas lähme oma nimekirjaga, Tori vallas lähme oma nimekirjaga ja ka Saarde vallas. Häädemeeste on veel lahtine."

Sarnaselt Isamaale peab ERK nendel valimistel kõige olulisemaks sotsiaalteemasid ja inimeste toimetulekut. Kullerkupp rääkis näiteks sarnaselt Tallinnale lasteaia kohatasu kaotamisest või vähendamisest. Kindlasti tulevad valimistel teemaks ka töökohad, kohalike ettevõtjate eelistamine ning Pärnu kui kuurordi arendamine.

"Muidugi Valgerand on täiesti veel vaeslapse osas, mis on sisuliselt juba Pärnu äärelinn. Kohalik teenindussfäär on seal täiesti puudu. Ja jõeäär on niisugune ala, mis on praegu veel nõuka-aegsete jäänukitega," loetles Kullerkupp.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Pärnu esindajaid ei õnnestunud ERR-ile kolmapäeva jooksul tabada.