Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere astub tagasi

Pärtel-Peeter Pere andis oma sotsiaalmeedia vahendusel teada, et astub ametist tagasi, kuna ei saa enda sõnul Tallinnas ellu viia seda, mida soovis saavutada.

"Olen otsustanud astuda tagasi Tallinna abilinnapea ametist. Teen seda, et pealinna insenerid, arhitektid ja linnastrateegid saaksid oma tööd teha. Astun tagasi, sest ma ei saa ellu viia seda, milleks ma siia tulin. Ma ei näe võimalust jätkata linnavalitsuses, kus kokkulepped ei pea," lausus Pere oma sotsiaalmeedias.

Pere kirjutas, et soovisid suurima fraktsioonina lasteaia kohatasu kaotamisele tuge, kuid kuna kokkuleppest kinni ei peetud, siis ei saa ta enam oma ametis jätkata.

"Soovisin linnas teha tööd, et jalakäijad saaksid pealinnas kõndida püstipäi, et lapsed oleksid hoitud ja saaksid ohutult rattaga sõita. Selleks, et põhjamaine tänavaruum toetaks ettevõtlust," sõnas Pere.

Abilinnapea hinnangul ei ole praegune linnavalitsuse käitumine pealinna vääriline ning on pidanud aasta jooksul mitmel korral Tallinna nimel vabandama.

"Ma olen öelnud, et linnavalitsus ja mina sealhulgas, oleme linlasi alt vedanud. Ametnike ja linlaste töö- ja meelerahu arvelt vahendeid valimata kakelda pole väärikas," ütles Pere.

Pere kinnitas ka, et ametist tagasiastumine oli tema enda otsus ning partei teda selleks ei sundinud. Pere jätkab Reformierakonna Tallinna piirkonna juhina ja kandideerib valimistel.

"Me ei taha Kõlvarteid ja Helmesid võimule ning me ei aita neid sinna.

Tallinn kui põhjamaine ja turvaline linnaruum," sõnas abilinnapea.

Pärtel-Peeter Pere Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Pere tõi ka välja, et nähes uue põlvkonna inimesi linnas töötamas linnavalitsus, säilib tal lootus, et Tallinn areneb ikka õiges suunas edasi.

"Linnavalitsuse liikmeid tänan silmi avava kogemuse eest. Mulle jäävad alatiseks meelde Jevgeni Ossinovski sõnad: mingi väärikus võiks säilida," lisas Pere.

Pere sõnas ka, et on väga tänulik, et sai anda oma panuse Tallinna linnaruumi arengusse ning lubas jääda võitlema euroopaliku linnaruumi eest.

Pärtel-Peeter Pere nimetati abilinnapea ametisse 14. aprillil 2024. aastal. Ta oli 1. aprillist 2023 kuni 14. aprillini 2024 XV riigikogu liige.

13. jaanuaril 2024 valiti ta Reformierakonna Tallinna piirkonna esimeheks.