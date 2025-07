Analüütikud: USA paigutas üle pika aja tuumarelva Suurbritanniasse

Analüütikud ütlesid ajalehele The Times, et USA paigutas üle pika aja tuumarelva Suurbritanniasse. Viimati paiknesid USA tuumarelvad Ühendkuningriigis 2008. aastal.

Analüütikud jälgisid neljapäeval USA transpordilennuki C-17 kümnetunnist lendu. Lennuk väljus New Mexico osariigis asuvast õhujõudude baasist. Seal paikneb USA õhujõudude tähtsaim tuumaladu. Transpordilennuk jõudis Suffolkis asuvasse õhujõudude baasi.

Analüütikud leiavad nüüd, et esimest korda pärast 2008. aastat jõudsid Suurbritanniasse USA tuumarelvad. USA ja Suurbritannia ei vastanud ajalehe The Times kommentaaritaotlustele.

Suffolkis asuvat Briti õhubaasi kasutavad ka USA sõjaväelased. USA on uuendanud ka baasis paiknevaid rajatisi, et paremini majutada B61-tüüpi tuumarelvi.

B61 on termotuumapomm ehk vesinikupomm, see on üks peamisi relvasid USA tuumaarsenalis. Relv loodi külma sõja ajal ning seda on toodetud mitmes erinevas versioonis. Sihtmärgini toimetatakse neid relvi sõjalennukite abil.

Suurbritannia ostab USA-lt F-35 hävituslennukeid, mis suudavad kanda ka B61 pomme. Esmaspäeval avaldas Briti kaitseministeerium dokumendi ning valitsus kinnitas, et Norfolkis baseeruvad F-35 hävitajad hakkavad kandma USA tuumarelvi.

"See otsus taastab RAF-i (Suurbritannia kuninglik õhuvägi – toim) tuumarolli esimest korda pärast seda, kui Ühendkuningriik pärast külma sõda õhust lastavad tuumarelvad pensionile saatis," seisab teates.

Tuumarelvade ja välispoliitika ekspert William Alberque ütles ajalehele The Times, et ilmselt viis USA tuumarelvad Suurbritanniasse.

"Paistab, et nad läksid Inglismaale, viisid need relvad sinna ja seejärel naasid oma tavapäraste tegevuste juurde USA-s. Me teame, et nad on neid rajatisi tuumarelvade vastuvõtmiseks juba aastaid ette valmistanud," ütles Alberque.

"Nad tegid otsuse, mida vajasid Ameerika heidutuse tugevdamiseks Euroopas, juba pärast Vene sissetungi Krimmi 2014. aastal. Nad renoveerisid RAF-i lao. See on koht, kus nad hoidsid tuumarelvi külma sõja ajal. Esimesed USA tuumarelvad Euroopas olid Ühendkuningriigis," lisas Alberque.

Alberque ütles, et transpordilennuki transponder ei olnud välja lülitatud, mis viitab sellele, et USA soovis Venemaad oma kavatsustest teavitada.

Briti mõttekoja Royal United Services Institute (RUSI) teadur Sidharth Kaushal leiab samuti, et USA tõi tuumarelvad Suurbritanniasse. Neid relvi hakkavad siis tulevikus kandma RAF-i F-35 hävitajad.

Suurbritannia kasutab praegu tuumarakettidega varustatud kuningliku mereväe Vanguard-klassi allveelaevu. Seega F-35 hävitajate hankimine tugevdab Suurbritannia tuumajõu kasutusvõimekust. Suurbritannia käsutuses on umbes 225 tuumalõhkepead, külma sõja kõrgajal oli aga Londoni käsutuses ligi 500 tuumalõhkepead.

Ka Prantsusmaa tugevdab praegu oma tuumaheidutust. Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas kevadel, et Saksamaa piiri lähedal asuv õhuväebaas läheb remonti ning suudab seejärel taas vastu võtta tuumarelvi. Prantsusmaa käsutuses on umbes 300 tuumalõhkepead.