USA ja Jaapan sõlmisid kaubanduskokkuleppe

USA president Donald Trump teatas kaubandusleppest Jaapaniga ja Washington kehtestab tõusva päikese maa impordile 15-protsendilise tollimaksu. Trump teatas veel, et leppe raames investeerib Jaapan USA-sse 550 miljardit dollarit.

Trump ütles, et lepingu raames avab Jaapan oma turu USA kaupadele. Trumpi sõnul suurendab lepe autode, põllumajandustoodete ja muude kaupade eksporti Jaapanisse.

Leppe kohaselt langetatakse ka Jaapani autodele kehtestatud tollimaks 25 protsendilt 15 protsendile. Trump ütles, et tegemist on ühe ajaloo suurima kaubanduslepinguga ning rääkis, et mõlemad riigid hakkavad tegema koostööd ka energiasektoris.

Lepingut kommenteeris ka Jaapani valitsus.

"Valitsus otsustas kaitsta riigi huve. See kokkulepe viib Jaapani ja USA koostööle töökohtade loomisel, kvaliteetsete kaupade tootmisel," ütles Jaapani peaminister Shigeru Ishiba.

Tehinguga lõppes ka USA ja Jaapani kaubandustüli, mis sai alguse aprillis. Toona alustas Trump jõulist tollipoliitikat ning kehtestas kaitsetollid 10-protsendise baastariifiga kogu maailmale. Ta kirjutas veel alla ka korraldusele, millega kehtestas 25-protsendised tollid autoimpordile.

Samuti ähvardas Trump kehtestada täiendavad tollimaksud. Trump lubaski varem kehtestada Jaapani suhtes 25-protsendilise tollimaksu ning ähvardas, et see jõustub 1. augustil.

Leppe raames hakkab aga Jaapanile kehtima hoopis 15-protsendiline tollimaks. Jaapani suurimate ettevõtete käekäiku kajastav Nikkei börsiindeks kerkis seejärel ligi 3,2 protsenti. Jaapani suurima autotootja Toyota aktsia kerkis koguni 14 protsenti. Autod on Jaapani suurim ekspordiallikas, vahendas The Wall Street Journal.