Trump lubas karistada Indiat ja ähvardas Medvedevit

Trumpi sõnul on USA-l Indiaga väga suur kaubanduspuudujääk. Samuti pole ta rahul, et India ostab Venemaalt sõjavarustust ja naftat.

"Nad on alati ostnud suurema osa oma sõjavarustusest Venemaalt ja on koos Hiinaga Venemaa suurim energia ostja, seda ajal, mil kõik tahavad, et Venemaa lõpetaks tapmise Ukrainas. India maksab seega alates esimesest augustist 25 protsendi suuruseid tolle, lisaks trahvi ülaltoodu eest," teatas Trump.

Trump üritab sõda Ukrainas lõpetada ning teatas esmaspäeval, et Putinil on selleks aega 10-12 päeva. Pärast Trumpi ultimaatumit on aga Venemaa oma rünnakuid Ukraina linnade vastu hoogustanud ja jätkab edasiliikumist rindel.

Hiljuti võttis veel sõna Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees ja endine president Dmitri Medvedev. Ta on viimaste päevade jooksul andnud sotsiaalmeedias märku, et Venemaa pole mingitest rahukõnelustest huvitatud ning hoiatas Trumpi ultimaatumite esitamise eest.

Medvedevi kommentaarid ärritasid seejärel Trumpi. Viimane võttis siis uuesti sotsiaalmeedias sõna ning kritiseeris teravalt Medvedevit.

Trump kasutas endale omast otsekohest kõnepruuki ning saatis Medvedevile veel ka ähvardava noodi.

"Ja ütle Medvedevile, Venemaa läbikukkunud endisele presidendile, kes arvab ikka veel, et on president, et ta jälgiks oma sõnu. Ta siseneb väga ohtlikule territooriumile," teatas Trump.

Appears that Russian Security Council deputy chair Medvedev tweeted himself into a situation, with a new midnight post from President Trump warning him that he is "entering very dangerous territory."



"Russia and the USA do almost no business together. Let's keep it that way" pic.twitter.com/avmAWb6w9j