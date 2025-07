Reformierakond avaldas sotsiaalmeedias Isamaad pilkava reklaami

Kolmapäeval ilmus Reformierakonna sotsiaalmeedia lehel reklaam, mis heidab Isamaale ette nende seisukohta seoses Keskerakonnaga.

"Idameelne Keskerakond tagasi Tallinna juhtimise juurde?" seisab plakatil, kus on kujutatud kõrvuti Reformierakonna esimeest, peaminister Kristen Michalit ja Isamaa juhti Urmas Reinsalu. Plakat kutsub valijat valima Reformierakonna ja Isamaa vahel, tuues esile, et Isamaa pole koostööd Keskerakonnaga välistanud.

Reformierakonna avaldatud reklaam Autor/allikas: Sotsiaalmeedia

Neljapäeva pärastlõunal enam reklaami sotsiaalmeedias näha ei olnud.

ERR pöördus kommentaarisooviga Reformierakonna kommunikatsioonijuhi Otto Oliver Olgo poole, kes viibis aga puhkusel ja soovitas ühendust võtta erakonna pressiesindaja Kristofer Renneliga. Rennel suunas ajakirjaniku suhtlema Reformierakonna Tallinna juhatuse liikme Kristo Enn Vagaga.

"See sündis niimoodi, et Reformierakond on võtnud kindla seisukoha. Kuna Keskerakond ei toeta eestikeelsele haridusele üleminekut ja Vene kirikust lahtiütlemist, siis meie ei plaani nendega Tallinnas koostööd teha. Isamaa ei ole seda öelnud. Ja see vist tõenäoliselt tähendab, et nende väärtused kattuvad Keskerakonna ja EKRE-ga," rääkis Vaga.

Vaga sõnul ei tähenda reklaam, et Reformierakond välistab koostöö Isamaaga.

Küsimusele, kas reklaam on sotsiaalmeediast maha võetud, ei osanud Vaga vastata.

"Pigem ootaks seda, et Isamaa võtaks ka konkreetse seisukoha, et kas neil on plaan Tallinnas teha Keskerakonna ja [Mihhail] Kõlvarti ning [Martin] Helme ja EKRE-ga koostööd," lisas Vaga.

"Tallinnas kandideerib Keskerakonna nimekirjas erakonna esimees Kõlvart, EKRE nimekirjas esimees Martin Helme. Nendega me näeme, et me koostööd teha ei saa. Muudes piirkondades minule teadaolevalt Kõlvart ega Helme ei kandideeri. Ma arvan, et mujal on võimalik nendega koostööd teha ja see on ka teiste piirkondade otsus," rääkis Vaga.

ERR küsis, kuidas on reklaam kooskõlas Reformierakonna Tallinna piirkonna juhi Pärtel-Peeter Pere kirjaga, kus ta nimetas koostööd Keskerakonnaga paratamatuks. "Koostööd meie Keskerakonna ja EKRE-ga ei tee Tallinnas," vastas Vaga.

Reformierakonna juht, peaminister Kristen Michal rõhutas, et erakond ei välista koostööd Isamaaga.

"See meem oma kirevuses üritab öelda ühte asja, mida ka mina olen öelnud, et mina välistan koostöö Keskerakonna ja EKRE-ga. Sama on öelnud ka Tallinna linnapeakandidaat Maris Lauri, et tema ei näe ühisosa Keskerakonna ja EKRE-ga. Kuna Isamaa on olnud selles osas nagu siil udus, et nagu ei tahaks, aga ei välista. Küllap sellele see tähelepanu juhib," ütles Michal.

Reformierakond ja Isamaa saavad koostööd teha tingimusel, et ei kaasa Keskerakonda ja EKRE-t, märkis Michal.

Küsimusele, kas poliitikas on mõistlik koostööd välistada, vastas Michal: "See ei ole ju kuidagi täna sündinud. Keskerakonnaga on meil vastasseis pikka aega. Tallinnas aitasin ma Keskerakonda maha võtta omal ajal päris pikalt, aastaid võideldes."

Isamaa vastas Reformierakonnale omapoolse reklaamiga, kus heitis ette maksutõuse.

Isamaa avaldatud reklaam Autor/allikas: Sotsiaalmeedia

Reinsalu: tegemist on poliitilise tõmblemisega

Isamaa esimees Urmas Reinsalu nimetas Reformierakonna reklaami poliitiliseks tõmblemiseks ja kutsus üles erakorralisteks riigikogu valimisteks.

"Keegi ei ole meist oma agoonias suursugune, ütles vist kunagi – tõsi küll – üks Reformierakonna poliitik teise partei kohta," kommenteeris Reinsalu reklaami.

"Reformierakond on viimase kuu jooksul, ma arvan, maailmarekordina kaks korda lahkunud tänasest Tallinna koalitsioonist, millesse heauskselt on panustanud Isamaa. Selline poliitiline tõmblemine on laiem probleem. See on märk sellest, et Eesti riiki juhib ühiskonna usalduskriisis läbikukkunud poliitiline partei," rääkis Reinsalu ja kutsus üles korraldama samaaegselt KOV-valimistega ka erakorralisi riigikoguvalimisi.

Küsimusele, kas partei tõlgendab reklaami kui koostöö välistamist Reformierakonna poolt, vastas Reinsalu: "Kui Reformierakond lahkus kaks korda Tallinna koalitsioonist, siis ma terve mõistuse järgi teen järelduse, et ju ta siis välistab need, kellega ta oli loetud nädalad tagasi koalitsioonis. Ülejäänud opositsiooniga välistab ta samuti koalitsiooni."

Reinsalu ei välistanud aga ise tulevikus koostööd Reformierakonnaga.

"Ma ei eelista Keskerakonna naasmist linna juhtimise poole mitmetel põhjustel, aga pean tunnistama, et olen kaotanud tõepoolest igasuguse usalduse Reformierakonna poliitika ja selle sisulise võimekuse osas," lisas ta.