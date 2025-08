Nädal algab mõõdukalt soojalt ja vihmaselt

Uuel nädalal asendub palavus mõõduka soojaga. Esmaspäeva teine pool toob tugevad sajuhood ja äikese. Enne sadu on õhk veel väga soe.

Öösel vastu esmaspäeva on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest. Puhub valdavalt kagu- ja lõunatuul 2 kuni 7, saartel kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 20 kraadi.

Esmaspäeva hommik on selge, mõnel pool vahelduva pilvisusega. Peamiselt saartel võib sadada hoovihma, on äikeseoht. Puhub kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 22 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Vihmahood laienevad saartelt ida poole, on äikest ja tugevat sadu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 23 kuni 28, kohati rannikul ja saju järel 18 kuni 22 kraadi.

Õhtu on vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja tugevat sadu. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, saartel kuni 12 meetrit sekundis, äikesega kaasneb tugevamaid puhanguid. Sooja on 18 kuni 24 kraadi.

Teisipäeva öösel on vihmahooge kohati, päeval mitmel pool, võimalik on äike. Tuul läheb päeval tugevamaks. Öösel on sooja 14 kuni 19, päeval 18 kuni 23 kraadi.

Kolmapäeval ja neljapäeval liiguvad sageli üle maa jahutavad vihmahood. Öösiti on sooja 11 kuni 17, päevasel ajal 17 kuni 21 kraadi.

Sajuhooge jagub paljudesse kohtadesse ka reedeks. Öösel on sooja 12 kuni 17, päeval 18 kuni 23 kraadi.