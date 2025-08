Trump: kaks USA allveelaeva saabusid Venemaa lähistele

"Olen juba avalduse teinud ja vastus on, et jah, nad on selles piirkonnas, kus nad peaksid olema," ütles Trump Washingtonis ajakirjanikele, vastates küsimusele, kas allveelaevad on juba kohal.

USA president ütles laupäeval, et kaks Ameerika tuumaallveelaeva liiguvad Venemaa poole.

Kohtumisel ajakirjanikega selgitas ta, et andis käsu paigutada kaks tuumaallveelaeva ümber pärast Venemaa julgeolekunõukogu asejuhi Dmitri Medvedevi avaldusi, sest tahab ameeriklasi kaitsta.

"Peame lihtsalt olema ettevaatlikud. Meid ähvardati ja leidsime, et need ähvardused olid valed ning peame seetõttu olema ettevaatlikud," märkis president.

Moskva kutsus tuumaretoorikas ettevaatusele

"Venemaa suhtub tuumaleviku tõkestamise teemasse väga tähelepanelikult. Leiame, et kõik peaksid olema tuumaretoorikaga väga-väga ettevaatlikud," ütles Kremli kõneisik Dmitri Peskov ajakirjanikele.