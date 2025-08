Lähipäevade ilm on sajuhoogudega, tuuline ja mõõdukalt soe

Teisipäeval jääme Briti saartelt Lõuna-Norra rannikule jõudva aktiivse madalrõhkkonna serva, kus tuul hakkab Läänemere ääres järk-järgult tugevnema. Päeval saabub üle mere Eestisse uus madalrõhulohk, mis läänest itta hoovihmapilvi kannab. Mõnel pool saadab sadu ka äike. Õhk on mõõdukalt soe.

Öö vastu teisipäeva on Eestis vahelduva pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest. Paiguti tekib udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 14 kuni 19 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, Virumaal võib äikest olla. Puhub lõuna- ja edelatuul 3 kuni 9, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 19 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal mitmel pool hoovihma, on äikeseoht. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 23 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega. Mitmel pool on vihmahooge, võimalik on äike. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 20 kraadi.

Kolmapäev on mitmel pool vihmahoogudega, päeval on äikeseoht. Sooja on öösel 12 kuni 17, päeval 17 kuni 21 kraadi.

Neljapäeva öösel sajab kohati, päeval mitmel pool hoovihma. Nii öö kui päev on eelnevast kraadi võrra jahedamad.

Reede oluliselt eelmisest paarist päevast ei erine, öösel sajab vihma kohati, päeval mitmel pool. Sooja on öösel 11 kuni 16, päeval 18 kuni 22 kraadi.

Laupäeval on praeguste prognooside järgi vihmasabinaid üksikutes kohtades. Öösel sooja 12 kuni 17, päeval 18 kuni 23 kraadi.