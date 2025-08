Erakondade toetajad pealinnas liitu Keskerakonnaga ei välistaks

Viimases küsitluses palus Ühiskonnauuringute Instituut hinnata vastajatel võimalikke erinevaid Tallinna koalitsioone, põhinedes valikutes viimastel kohalike valimiste toetusprotsentidel.

Kui juulis teatas peaminister Kristen Michal, et Reformierakond välistab valimistejärgse koostöö Keskerakonna ja EKRE-ga, siis erakonna toetajate seas pole ebapopulaarseim võimuliit Keskerakonnaga, vaid Keskerakonna ja EKRE omavaheline koalitsioon.

Erakondliku eelistuse järgi oleks EKRE toetajate seas kõige populaarsem koalitsioon 82-protsendilise toetusega Keskerakonna ja EKRE vahel.

Isamaa valijad toetaksid enim ehk 50 protsendiga Isamaa ja Keskerakonna koalitsiooni.

Keskerakonna toetajate seas on populaarseim samuti koalitsioon EKRE-ga, seda toetaks 38 protsenti erakonna valijaist.

Parempoolsete toetajate silmis on populaarseim sotsiaaldemokraatide, Isamaa, Reformierakonna ja Parempoolsete koalitsioon, mida toetaks erakonna valijaist 56 protsenti.

Reformierakonna toetajad eelistaksid näha koalitsiooni sotsiaaldemokraatide, Isamaa, Reformierakonna ja Parempoolsete vahel. Seda toetab 50 protsenti erakonna valijaist.

Sotsiaaldemokraatide toetajate seas oleks kõige populaarsem Keskerakonna ja SDE koalitsioon, mida toetab 39 protsenti erakonna valijatest.

Vastumeelseimad võimuliidud

Küsitluses uuris Ühiskonnauuringute Instituut vastajatelt ka kõige vastumeelsemat võimalikku koalitsiooni.

EKRE toetajatest 67 protsenti näeb kõige vastumeelsemana koalitsiooni SDE, Isamaa, Reformierakonna ja Parempoolsetega.

Isamaa toetajatest 29 protsenti peab kõige vastumeelsemaks Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsiooni.

Keskerakonna toetajatest 48 protsenti peab kõige vastumeelsemaks SDE, Isamaa, Reformierakonna ja Parempoolsete koalitsiooni.

Parempoolsete toetajate seas oleks kõige vastumeelsem Keskerakonna ja EKRE koalitsioon, mille vastu on 82 protsenti erakonna toetajatest.

Reformierakonna toetajate seas oleks kõige vastumeelsem Keskerakonna ja EKRE koalitsioon, mille vastu on 81 protsenti erakonna toetajatest.

SDE toetajate seas oleks kõige vastumeelsem Keskerakonna ja EKRE koalitsioon, seda ei toeta 72 protsenti erakonna valijatest.

Lisaks küsiti vastajatelt ka teist kõige vastumeelsemat koalitsioonivarianti.

Kahe küsimuse põhjal selgus, et Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni välistaks esimese või teise valikuna kokku viis protsenti Reformierakonna toetajatest. Kolm protsenti nimetas selle kõige vastumeelsemaks ja kaks protsenti teise kõige vastumeelsemana.

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder sõnas, et tulemustest paistab, kuidas EKRE ja Keskerakonna valijate jaoks on problemaatiline ennekõike Reformierakond ning Reformierakonna, Parempoolsete ja sotside jaoks on kõige problemaatilisem EKRE.

"Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide toetajad ei ole Keskerakonna suhtes üldsegi väga kriitilised juhul, kui võimuliit Keskerakonnaga hõlmab ka neid. Näiteks sotside valijate jaoks on just koalitsioon Keskerakonnaga kõige eelistatum variant (39%) ning ka väga suur osa Reformierakonna toetajatest (55%) eelistaks kas esimese või teise eelistusena võimuliitu Keskerakonnaga," ütles Mölder.

Mölder viitas, et pigem soovivad Keskerakonna toetajad välistada võimuliidu Reformierakonnaga. "Isamaa toetajate eelistused on selgelt pigem konservatiivsete koalitsioonide suunas ning vastumeelsus Isamaa koalitsioonile liberaalsete erakondadega on laias laastus kaks korda suurem kui selle koalitsioonivariandi eelistus."

Norstat viis küsitluse läbi 31. juulist 1. augustini veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat.