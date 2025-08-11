Eesti maanteepiiripunktidesse paigaldati voldikväravad ja teetõkked

Koidula, Luhamaa ja Narva maanteepiiripunktidesse paigaldati voldikväravad ja teetõkked, millega saab vajadusel paari sekundi jooksul inimeste ja autode liikumise üle piiri ehk piiri füüsiliselt sulgeda.

Mõni aeg tagasi proovis purjus Läti rollerijuht kihutada läbi Luhamaa piiripunkti, et sõita Venemaale ilma tolliprotseduure läbimata.

"See oli selline märuli komöödia stseen rohkem, et tegemist oli siis muravei mopeediga, kolmerattalisega ja see isik, kes Venemaale tahtis minna, oli üsna tugevas alkoholijoobes. Ta nägi, et väravad ja tõkked sulgusid, siis pööras otsa tagasi, otsis äkki aias on ikka kuskil mingi auk, kus ta saab minema lipsata ja ega ta ennast väga nagu kätte ei tahtnud anda," sõnas PPA Kagu piiripunkti juht Peter Maran.

Marani sõnul läheb maksimaalselt kolm sekundit, et piiripunkt voldikväravate ja tõketega kinni panna.

"Kõige olulisem siinjuures on, et info hästi kiiresti liiguks ja ametnik oleks külma peaga ja suudaks õigel ajal nuppu vajutada. Kui meil neid uusi süsteeme ei oleks olnud, siis tõenäoliselt see isik oleks ikkagi Venemaale lahkunud," lisas Maran.

Voldikväravad on paigaldatud kõigisse kolme piiripunkti. Luhamaa ja Narva piiripunktis on ka teetõkked.

"Selle projekti raames me mõtlesime kõikvõimalike situatsioonide peale. Ka nende situatsioonide peale, kui meie ametnik peaks jääma väravatest Venemaa Föderatsiooni poolele. Ka selle jaoks on meil täitsa avamise võimalus olemas, et saame ka siit neid väravaid avada ja omad ei jää n-ö vaenulikule alale," kinnitas piiripunkti juht.

"Me ei saa kunagi välistada ränderindesituatsiooni oma piiridel, et sellistes situatsioonides kindlasti füüsiline taristu aitab meil reageerida operatiivselt, et ränderünde juhtumitele ja ebaseaduslikult piiriületused tõkestada," ütles Maran.

Piiride sulgemise süsteem kõigis kolmes piiripunktis läks maksma 3,1 miljonit eurot ja raha selleks tuli riigieelarvest.