ERR Alaskas: Trumpi ja Putini kohtumine tekitas kohalikes vastakaid emotsioone

Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini suursugune vastuvõtt Alaskal ei olnud kohalikele demokraatidele sugugi meeltmööda.

"Ma ei uskunud, et see kunagi mu elus juhtub. Ma teenisin selles baasis, ma läksin sealt erru. Näha, kuidas Venemaa lennuk seal maandus ja Putin välja astus, see ajas mind tõeliselt marru," lausus veteran Jean.

"Ma arvan, et Donald Trump tahaks saada Nobeli rahupreemiat, aga see ei ole võimalik. Ta ei vääri seda. Ta pole midagi teinud, et seda ära teenida. Nii ma tunnen, Putin on sõjakurjategija, ta ei peaks siin olema, nagu ka Trump mitte. See on meie riigile häbiplekk," ütles Molly.

Trumpi toetajad näitasid aga heakskiitu presidendi pingutustele. Kuigi usutakse Trumpi läbirääkimisoskustesse, ei usaldata Putinit.

"Kui talle punane vaip juba laotati, siis lepime sellega ja peame korralikud rahuläbirääkimised. Ausalt öeldes, mulle ei meeldi Putin ja see, mida ta teeb. Kuid ta on president, kui me tahame tulemusi, tuleb seda meest austusega kohelda," lausus Prairie.

"Ma ei taha Ukrainat bussirataste alla visata, täpselt nii nagu ma ei tahaks seda teha Eestiga. Aga teisest küljest, me peame töötama rahu nimel ja mul on vähemalt hea meel, et Trump on valmis seda tegema," ütles Loren.

Vaatamata sellele, kas toetatakse president Trumpi või mitte, loodetakse Ukrainas näha rahu.

"Ma ei tea, kas on võimalik Ukraina sõda lõpetada, ma väga sooviksin seda. Ma ei tea, kas see on võimalik. Aga kui keegi üldse suudab neid selleks veenda, siis on see Trump," leidis Karen.

"Ma olen elanud siin riigis ja tänu jumalale on see riik kaitstud. Ma tunnen end kindlalt, ma tunnen end turvaliselt. Ja ma tahan sama ka oma kodumaale Ukrainas," ütles Oksana.