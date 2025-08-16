X!

WSJ: Trump ütles Euroopa juhtidele, et on nõus Ukrainale julgeolekugarantiisid pakkuma

Välismaa
USA president Donald Trump saabumas tippkohtumisele Alaskas.
USA president Donald Trump saabumas tippkohtumisele Alaskas. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

USA president Donald Trump ütles peale kohtumist Vladimir Putiniga Euroopa riigijuhtidele, et USA on valmis pakkuma Ukrainale julgeolekugarantiisid, kirjutab The Wall Street Journal (WSJ). Tegu on märkimisväärse muutusega Trumpi positsioonis USA rollile sõja lõpetamisel.

USA ametnikud, kellega Trump rääkis peale Putiniga kohtumist Alaskas, ütlesid, et Trumpi sõnul ei lõpetaks Putin sõjategevust Ukrainas rahukõneluste ajal ning et Venemaa juht nõudis territooriume Ida-Ukrainas selle eest, et külmutada rindejoon mujal Ukrainas, kirjutab WSJ.

Putin oli Trumpi sõnul nõus sellega, et igasugune rahu tähendaks lääneriikide sõjaväelaste saatmist Ukrainasse, et tagada rahu kestvus, ütlesid väljaandele neli ametnikku.

Euroopa riigijuhtidele oli enne kohtumist öeldud, et Venemaa oli andnud märku, et on nõus ajutise relvarahuga ja osalema rahuläbirääkimiste teises voorus. Peale kohtumist teatas Trump aga eurooplastele, et Putin tahab sõjategevust jätkata.

Ukraina on pikalt soovinud, et USA annaks neile julgeolekugarantiid, kui rahulepe peaks sõlmitama, kuid osa USA ametnikke on siiani öelnud, et USA taolisi garantiisid ei anna. Ka Valge Maja polnud enne Alaska tippkohtumist avalikult võimalikest julgeolekugarantiidest rääkinud.

Seega on Trumpi võimalik meelemuutus, millest ta Euroopa juhtidele teada andis, märkimisväärne, sest ta on varem tõrjunud ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski vastavad ettepanekud, kartes, et sellega mässiks ta USA võõrasse sõtta.

USA julgeolekugarantiid lubaks Zelenskil minna läbirääkimistel Putiniga kompromissidele, eeldades, et Venemaal on läbirääkimistega tõsi taga, ütlesid väljaandele Euroopa ametnikud, kes osalesid telefonivestluses Trumpiga.

Kolm inimest, kes olid seotud telefonikõnega, ütlesid väljaandele, et Trumpi vihjatud garantiid võivad tähendada USA sõjalist toetust Euroopa poolt juhitud julgeolekujõududele Ukrainas; samas ei saadetaks Ukrainasse USA sõdureid.

Lisaks kuuluks garantiide hulka kahepoolsed julgeolekutagatised ning majanduslik ja sõjaline abi Ukraina relvajõududele lääne liitlaste, seahulgas USA, poolt.

Võimalusele, et USA annab omalt poolt Ukrainale julgeolugarantiid, vihjasid oma ühisavalduses ka Euroopa suurriikide juhid. "Me tervitame president Trumpi avaldust, et USA on nõus andma julgeolekugarantiid," seisis avalduses.

Trump ütles Euroopa juhtidele, et ta soovib kolmikkohtumist Zelenski ja Putiniga juba järgmise nädala lõpus, et rahuprotsessiga edasi minna.

Trumpi ja Zelenski kohtumine on plaanis esmaspäeval Washingtonis ning seal osaleb vähemalt üks Euroopa riigijuht. Trump on öelnud, et kui kohtumine läheb hästi, paneb ta paika kohtumise Putiniga.

Putini nõunik Juri Ušakov ütles peale kohtumist Alaskas, et teise tippkohtumise toimumist võib arutada, kuid kohtumisel ei räägitud Trumpi, Putini ja Zelenski kohtumisest.

WSJ kirjutab ka, et Trump ütles peale Alaska kohtumist toimunud telefonikõnes Euroopa juhtidega, et ta on 24 tundi järjest töötanud ning tundus olevat Putini peale ärritunud. USA täiendavate sanktsioonide kohta märkisid WSJ allikad, et Trump kordab sama ähvardust siis, kui kolmepoolsed läbirääkimised Putini ja Zelenskiga ebaõnnestuvad ega vii rahule lähemale.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: The Wall Street Journal

